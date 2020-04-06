解放軍駐港部隊直升機失事　環境局：漁護署到場了解

立法會財委會今日（6日）起一連四日舉行特別會議審核2020-2年度財政預算案及政府未來一個財政年度的開支預算。在環保議題上，有議員在會上追問駐港解放軍一架直升機早前在大欖郊野公園一帶訓練期間失事情況，環境局僅指漁護署已派員到場了解，發現有樹木受損毀，也聞到有汽油氣味，但未見對環境有明顯影響，會再密切了解有關情況。

叢林遺有懷疑直升機操控板殘骸。另外叢林遺有一張印有「簡體字」的字張，上面寫有槍彈及軍械等字眼。（朱凱迪提供圖片）

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解放軍駐港部隊一部直升機3月30日下午在大欖郊野公園失事，保安局及駐軍事發一日後始對外公布，保安局稱「事故並未涉及任何民居受損或市民受傷」。立法會議員朱凱廸在特別財委會問及漁護署有否派員清理，以及解放軍有否通報在郊野公園內開新路及清理，環境局副局長謝展寰表示，漁護署已派員到場了解，發現有樹木受損毀，也聞到有汽油氣味，但未見對環境有明顯影響，會再密切了解有關情況。至於事件有否通報局方，謝稱上周保安局已公布。

朱凱廸又問及深圳市會拓展海上觀光旅遊，憂影響后海灣濕地生態。謝展寰承認未知有關計劃，僅指與深圳對口部門在環境保護有機制及互相合作，解決區內問題，會再向有關部門了解。

《財政預算案》宣布每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃。（資料圖片 / 梁鵬威）

多名議員關注預算案中建議每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃，公開招標聘請多個承辦商從全港各區收集廢紙，質疑本地循環再造原材料紙漿為何不受惠。環保署副署長郭黃穎琦表示，推出計劃是為回應國際紙價不斷下跌，希望透過資助令回收網絡及運作模式持續，同時也明白長遠依賴出口非長遠之計，故也會支持廢紙回收再造，會透過其他計劃如回收基金支持。

至於廚餘回收情況，議員陳志全批評有機資源回收中心第一期僅收集約3萬噸廚餘，與當初承諾每年收集7.3萬公噸少一半。環境局局長黃錦星解釋，廚餘處理技術上涉種菌過程，「不會第一日就處理」。環境保護署副署長郭黃穎琦也指，去年每日平均收集100噸，承認今年初受疫情影響，收集量輕微減少。

此外，有議員亦關心維港水質問題，議員梁美芬表示不希望爭取回來的海濱，最後是「鮮花插在牛糞上」。環保署副署長區偉光表示，有短中長期方案改善水質，例如進行污水渠復修、推廣親水文化願景，希望逐步改善近岸污染問題，但梁美芬則希望署方不要只談願景，應有實質方案令全港水質達標。渠務署回應指除了旱季截流器，將污水經污水處理廠處理後再排放出海，雨季靠自然稀釋，也會定期清理淤泥。