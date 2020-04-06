【新冠肺炎】5港人秘魯包機返港確診　星晨旅行團18人入檢疫中心

本港今日（6日）新增24宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，累計確診及疑似個案共915宗。滯留秘魯的65名港人昨日乘坐包機抵港，衞生署衞生防護中心公布當中共有5人確診，3宗來自同一個旅行團，另外兩宗涉及一對自由行情侶。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，相關確診者在秘魯當地感染的機會最大。（余俊亮攝）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情先於湖北武漢爆發，其後蔓延亞洲以至歐美等國家。衞生署衞生防護中心公布今日（4月6日）新增24宗確診個案，當中18人有外遊紀錄，其中5名確診者由秘魯返港。

3宗確診個案來自同一個星晨旅行社秘魯24日旅行團，該團有20名參加者及1名導遊，餘下18人（連同導遊）均須入住檢疫中心隔離。另外2名確診者則涉及一對自由行情侶，是第910宗、第911宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，相關確診者在秘魯當地感染的機會最大，強調目前本港正採取限制港口措施，當局會繼續留意。

張竹君續指，近日低峰期每日有逾600人循機場口岸入境，而目前每日仍有1,000人左右入境，因此在亞博館的檢測安排，同樣需要考慮減低交叉感染風險。