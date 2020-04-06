政府兩成工程超支　造價平均增27%　交椅洲人工島填料需3億公噸

政府早年公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃。首階段將研究於交椅洲一帶建造約1,000公頃的人工島，料涉1,400億元。根據立法會特別財委會文件，發展局透露，粗略估算，約1,000公頃的交椅洲人工島需填料約2.5億至3億公噸，料當中約一半填料是公眾填料，其餘屬機製砂。 此外，在2019-20年度中，政府正進行548個甲級工程項目，當中有123個項目的修訂預算高於原來預算，平均超出預算27.8%。

發展局說，粗略估算，約1,000公頃的交椅洲人工島需填料約2.5億至3億公噸。（資料圖片／歐嘉樂攝）

發展局說，粗略估算，約1,000公頃的交椅洲人工島需填料約2.5億至3億公噸，根據目前估算，當中約一半填料是公眾填料（即約1.25億至1.5億公噸），其餘主要是機製砂。

局方表示，會在研究中探討填料的用量和種類等事宜，包括使用其他填料（如海砂）的可行性。

1,400億元包括其他費用

當局又指，現時粗略估計交椅洲人工島填海工程造價為1,400億元，除了填料費用，造價亦包括建造海堤工程、土地鞏固工程、填海工人和機械費用及其他附屬工程，故填料費用只佔填海工程造價的一部分。

針對中水域人工島，發展局說，若今年下半年開展就運輸走廊進行基礎設施研究，預算來年整項研究的開支約900萬元。

發展局說，有123個項目的修訂預算高於原來預算，平均修訂預算和原來預算高出27.8%。（資料圖片）

123項目超支 平均超逾兩成

發展局說，在基本工程計劃下，在2019-20年度內共有548個甲級工程項目進行中。不過，當中有123個項目的修訂預算高於原來預算，平均超出原本預算27.8%。至於高於預算5%的工程，則有107宗，佔總項目數目兩成。

233項目低於原來預算逾5%

當局又指，局方致力把公共工程未能盡用的預算款項維持在5%以下的水平。然而，資料顯示，有233個項目的修訂預算低於原來預算超過5%，兩者平均相距27.4%，佔總項目數目43%。

局方說，整體而言，2019-20年度甲級工程項目總開支的修訂預算，較原來預算低約15%，主要由於個別項目進度受到不可預見因素的影響，如尋求批准撥款過程出現延誤、工程進度未如預期等。