新冠肺炎・最新｜增21確診　馬莎4員工確診關閉全線分店

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增24宗個案，累計突破900宗，達到915宗。消息指，截至今日（7日）中午12點，今日至少新增5宗確診、3宗初步確診，其中2人是秘魯65人包機團成員，該包機至少7人確診。 食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」本周末屆滿，料政府快將宣布是否延續。

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【18:20】Marks&Spencer馬莎先後有四員工確診，記者下午到訪時依然照常營業。到晚上6點多，馬莎宣布關閉全線分店。

馬莎表示，於4月3日接獲香港政府衛生署通知，有馬莎員工確診感染新型冠狀病毒，他們曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作。他們現正於醫院接受治療。過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

瑪莎採取一系列對應的措施：

1. 全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業／辦公，以進行徹底清潔消毒。會監察及評估各分店的情況，於適當時間在本公司社交媒體上公佈各分店重新營業日期。

2. 我們現正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險。如過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離。

3. 所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫；所有食品部員工必須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手。

【17:55】早前暫停晚上6點後堂食的麥當勞，宣布明晚6點後恢復堂食安排。

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【17:30】廣東省通報，一名從海外回港、在香港的酒店家居隔離14日後，返回內地的人士確診。張竹君：相關人士在香港兩間酒店家居隔離，有病徵但無通報衛生防護中心。

【17:14】黃加慶：武漢包機返港，第一批400多人，有一位是陽性，比率不高，海外回港陽性率是1.1%至1.2%，專家指武漢或湖北返港的風險不是特別高，做深喉唾液測試後，可以回家。

【16:40】何婉霞：博愛醫院二人同房確診，304職員做測試，206位陰性，其他尚待結果。一名82歲、曾入住該病房的伯伯，因病離世。他3月29日入住病房，是之前兩個確診病人離開後才入住，首次測試為陰性，會在遺體抽取樣本再化驗。離世長者本身有長期病患，有腎病和認知障礙症，涉及私隱，不會講太詳細。

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【16:35】張竹君：新增21宗確診，16至61歲，12男9女，12人有外遊紀錄，其中4人是學生。#921是外傭，3月去過法國；#922與#917在英國同住。

記者問，秘魯包機數人確診，會否將所有人隔離。張竹君並無直接回應，她指其中5人參加同一旅行團，另外2人是自由行，會密切監察。今日無受到秘魯的確診個案，有些是化驗所重複的測試。

其他9人無外遊紀錄：

#923、#925、#932，與#903銅鑼灣CEO Neway唱K群組有關，四人均是馬莎不同地方工作的員工，相信在當日唱K受感染。記者問瑪莎仍營業是否恰當，張竹君指相信在唱K時感染。有個別知道幾時最後幾時返工，有些是發病後又返工，做銷售或收銀，有戴口罩，擔心一同食飯同事是密切接觸。三人有去不同分店，初步知道#923尖沙咀、#925銅鑼灣、#932在上環及灣仔分店。

四位是酒吧樂隊群組二代傳播：#926，是#864的太太；#928，是#526的先生；#930，是#453的兒子。

#929，與父母同住灣仔益誠大廈，將家中房間分租給#477、#525夫婦，兩個家庭共用廁所，前一組確診時，後者已送檢疫中心。益誠大廈，有酒吧群組租用作宿舍，有較多個案。3樓在同一層有另一獨立單位，都是確診，當時去過找另外一個單位，3樓A還在找一些人，B、C已經找到在檢疫中心，未看到其他感染，管業處已清潔。

#924，是RedMR群組#759的父親。

#933，未找到源頭，是尼泊爾籍，38歲，懷孕19周，住在廟街。

警察方面，未有新增個案。

整體確診數目呈現下降，但要看14日，也要看整體的趨勢。

【16:31】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

黃加慶：衞生防護中心昨晚發信給私家醫生，呼籲輕微徵狀的病人做新冠病毒測試。近期有年輕人有輕微病徵，測試感染。近一個月來，私家醫生收到4000樣本，陽性比率近4%，比較不同族群，屬於高水平。

今日新呈報病人，#929，尼泊爾籍，是早前確診個案的密切接觸者，一家人在檢疫中心。家庭的兒子昨日是陽性個案，因為中間出了些問題，送了爸爸入院，剛剛收消息，有地方搞錯了，應該將兒子送入聯合醫院。中間出錯並非在實驗室，正調查哪個環節出錯。父親結果是陰性，昨晚11點送到醫院，剛剛才知道兒子才是確診，父親應該會回去檢疫中心。父親昨日在醫院單人隔離病房。

【16:20】據了解，本港今日累計新增至少5宗確診個案及4宗初步確診個案。瑪嘉烈醫院新增一宗初步確診個案，患者是31歲女子，在國泰任職地勤，無外遊紀錄，她的丈夫已確診兩天。她發病兩天，有發燒、痰及稀便等徵狀。

【10:40】據了解，本港今早新增至少5宗確診個案及3宗初步確診個案，當中2名確診者是秘魯包機返港人士，累計已有7人從當地返港後確診。

確診個案方面，瑪麗醫院增2名患者，一人是28歲女子，曾到東京和巴黎；另一人是60歲女子，曾到尼日利亞，經多哈轉機返港。聯合醫院增3宗，其中2人從秘魯返港，分別是64歲男子和54歲女子，均到過巴西、阿根廷、智利、復活島及秘魯；另一人是40歲女子，從英國返港。

初步確診個案方面，威爾斯親王醫院新增一名35歲男患者，曾到冰島和倫敦，自4月初起咳嗽、鼻塞，並失去味覺和嗅覺。瑪麗醫院新增一名29歲女患者，其檢測樣本由亞博檢測中心轉介。伊利沙伯醫院亦新增一宗。

【08:00】截至周二（7日）上午8時，全國確診病例83040宗，累計死亡人數3340人，疑似病例88宗，治癒病例77399宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3212人。

【02:00】昨晚新增初步確診個案

瑪嘉烈醫院增一名71歲女病人初步確診。她與家人於3月25日從英國返港，4日內3次取鼻咽樣本均呈陰性。由於其兒子及孫子已確診，女病人4月1日出院轉到檢疫中心隔離，她之後發燒至攝氏38.5度，昨日被轉送傳染病中心治療。

東區醫院今晚新增一宗初步確診個案，患者是24歲男子，沒有外遊紀錄。他在皇室堡馬莎超市任職，其同事及同事的妻子已確診。

本港由3月25日起禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場停止一切轉機服務。據入境處資料，4月首個周末，連續兩天維持約800人次循機場入境，周六（4日）有830人次，周日（5日）有813人次，分別約98%及99%屬香港居民。4月以來，機場每日的內地訪客入境人次為個位數，周日首錄得內地訪客入境人次為0。

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