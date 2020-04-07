新冠肺炎．最新│消息：至少新增5確診、3初步確診　2人曾訪秘魯

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（6日）新增24宗個案，累計突破900宗，達到915宗。 回港留學生及外遊返港居民，仍是確診者主要來源，且以英國回港為主。從秘魯回港的65人當中，已有五人確診。 食肆「限客令」及公眾地方「限聚令」本周末屆滿，料政府快將宣布是否延續。在這個「尷尬」時間，本地個案仍然持續，且與酒吧相關連。

【10:40】據了解，本港今早新增至少5宗確診個案及3宗初步確診個案，當中2名確診者是秘魯返港人士，累計已有7人從當地返港後確診。

確診個案方面，瑪麗醫院增2名患者，一人是28歲女子，曾到東京和巴黎；另一人是60歲女子，曾到尼日利亞，經多哈轉機返港。聯合醫院增3宗，其中2人從秘魯返港，分別是64歲男子和54歲女子，均到過巴西、阿根廷、智利、復活島及秘魯；另一人是40歲女子，從英國返港。

初步確診個案方面，威爾斯親王醫院新增一名35歲男患者，曾到冰島和倫敦，自4月初起咳嗽、鼻塞，並失去味覺和嗅覺。瑪麗醫院新增一名29歲女患者，其檢測樣本由亞博檢測中心轉介。伊利沙伯醫院亦新增一宗。

【08:00】截至周二（7日）上午8時，全國確診病例83040宗，累計死亡人數3340人，疑似病例88宗，治癒病例77399宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3212人。

【02:00】昨晚新增初步確診個案

瑪嘉烈醫院增一名71歲女病人初步確診。她與家人於3月25日從英國返港，4日內3次取鼻咽樣本均呈陰性。由於其兒子及孫子已確診，女病人4月1日出院轉到檢疫中心隔離，她之後發燒至攝氏38.5度，昨日被轉送傳染病中心治療。

東區醫院今晚新增一宗初步確診個案，患者是24歲男子，沒有外遊紀錄。他在皇室堡馬莎超市任職，其同事及同事的妻子已確診。

本港由3月25日起禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場停止一切轉機服務。據入境處資料，4月首個周末，連續兩天維持約800人次循機場入境，周六（4日）有830人次，周日（5日）有813人次，分別約98%及99%屬香港居民。4月以來，機場每日的內地訪客入境人次為個位數，周日首錄得內地訪客入境人次為0。

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