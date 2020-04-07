【直播】立法會特別財委會議　港台世衞風波料成提問焦點

立法會今（7日）下午繼續召開特別財委會會議，民政事務局局長劉江華及商務及經濟發展局局長邱騰華屆時會分別接受議員質詢，料談及本港疫情民生事宜，以及港台英文節目《脈搏》（The Pulse），記者追問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）關於台灣的世衞成員資格風波。《香港01》將會直播會議情況。

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第三節：商務及經濟發展局局長邱騰華

（通訊及創意產業）

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），記者期間問及台灣的世衞成員資格，節目播出後，港台惹來內地官媒和建制派批評，商務及經濟發展局局長邱騰華上周四（2日）更表示，該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，「必須對此負責」。

特首林鄭月娥今早強調自己「認可和支持」邱騰華的言論，並稱港台必須支持「一國兩制」原則。

邱騰華：港台擁編輯自主 非無王管

多名議員於追問港台事件，邱騰華於開首主動提及，得悉不少議員關注港台事件，他指港台有雙重身份，既是政府部門，亦是按約章成立的公共廣播機構，維護一國兩制不應有偏差。他又表明，港台擁編輯自主，但並非無王管，政策受商經局監督，通訊局接獲投訴時亦有制約。廣播處處長作為總編，亦有權與責。

議員朱凱迪詢問廣播處長梁家榮，港台事後發新聞稿指無預設立場或違「一中原則」。梁家榮重申，港台對一中原則不可違反，一直恪守，會按實質開支做預算。

議員楊岳橋指記者所問的「會籍」，包括台灣曾任的觀察員。邱騰華回覆指，早前已發聲明表達立場，2及3月已先後說明港台使命，他重申需恪守一中原則，他指整體表達有違一中原則，則必須指出，重申商經局從來不介入港台製作，恪守一中原則必需履行；他指同日另一節目亦涉一國，必須正視，不是單睇一個鏡頭，而是看整體。

議員鄺俊宇揶揄指「邱騰華之心，路人皆見」，「係咪問得太中線」，追問是否判斷失誤，會否向記者道歉。邱騰華回應稱，鄺將其問題轉移，和其表態完全不同，又重申商經局認為，該節目整體表達有違一中原則，至於如何處理，港台有其處理方式。

議員葉建源提到，聯合國教科文組織除了中國是一員，澳門是附屬會員，倘記者問及「香港能否成為附屬會員」，會否同樣犯禁？港台接獲7萬多個表揚，有否其他部門齊名？



邱騰華指，國際組織中有不同情況可加入，惟聯合國是以主權國家組成，不能分割；對於有讚賞，資源不是由有多少讚彈而增減。

議員陳恆鑌則問及港台引用錯消息詆毀其他部門，又質疑《The Pulse》記者有意圖陷對方不義，質疑她是「刻意的無知」。議員許智峯則追問邱是否認同該港台記者「唱台獨戲」。

邱騰華指國家主權有所侵害時，即已違反一中原則。許智峯聞言反駁稱，政府干預，形同政治襟聲。廣播處長梁家榮重申指，港台對一中原則不可違反，一直恪守；並指世衛有發聲明回應當日未答問題。

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第二節：商務及經濟發展局局長邱騰華

（工商及旅遊）

議員鄺俊宇開首發問，便借港台事件追問邱騰華「可唔可以問你問題」，他諷刺指擔心會違反局長的「一中原則」，指記者有發問自由，剝奪傳媒自由，「干預港台自由、打壓（廣播）處長」，「你係咪值得拎（年薪）418萬元人工，但剝奪緊新聞自由？」

邱騰華回應稱，很樂意在下一個環節回應此問題，不接受評價。

議員鄭松泰問及對外方面，有外國領事無法領取工作簽證來港，憂外間以為香港就對港封關作出報復。他的提問中，「外國」包括台灣。

邱騰華回應時，只照讀一貫立場，即工作簽證方面，入境處有既定政策，似未有留意到「台灣」這方面。

議員郭家麒質問去年反修例風波引致的經濟損失，以及政府打算動用多少「補鑊」，以及邱騰華去年有否勸止特首林鄭月娥撤回《逃犯條例》修例。

邱騰華回應稱，政府經濟師估量去年下半年GDP下跌2%，他重申明白各人立場，但必順依法重新恢復秩序，尊重法律，批評暴力事件令人受傷。

酒店中央冷氣問題礙作隔離設施

議員劉國勳追問當局有否與業界商討，包起酒店予留學生強制隔離。



邱騰華承認酒店入住率創新低，會留意會否納入補助範圍。他又指，有與衛生當局討論酒店作檢疫中心可行性，但關注酒店中央冷氣能否有效支援，亦有研究有否酒店能全幢騰空，惟受制於周邊民居商戶反對，「（有酒店）曾有意願但有困難」，當局會繼續與業界及衛生當局討論，暫無放棄意念。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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第一節：民政事務局局長劉江華

議員要求開放社區中心及淋浴設施 劉江華：多人聚眾有違抗疫



立法會議員梁耀忠問及疫情持續，麥當勞宣布晚上不設堂食，因而「麥難民」夜間無家可歸，體育館亦停開，梁追問當局如何處理無家者，亦關注當局能否開放社區中心及康文署轄下洗澡設施。

民政事務局局長劉江華表示，有關注無家者情況，社署有派員夜間協助，對議員的建議，認為不可行，因考慮專家意見後，認為開放洗澡設施高危，不符防疫原則。他又指，早前康文署轄下跑步場所曾一度重開，期間亦無開放洗澡設施，「要開放就要慎重。」他指社區中心同需關閉，多人聚集亦與抗疫精神背道而馳。他又重申，民政局本身無政策要處理露宿者，各部門有協同。

議員朱凱迪則指，現時有志願人士義助露宿者租住賓館，他追問當局能否補助住屋需要，梁江華則指，社署社工隊有朝此方向進行跟進。

張超雄則指，對於局長指無家者不屬民政局範圍感「嚇一跳」，劉則強調，無家者並非單一政策局工作，如地區需跨部門協作，則由地區專員負責。

抗疫辛勞津貼補貼住宅清潔工 當局：暫已收到3000多個申請

議員鄺俊宇則關注「抗疫辛勞津貼」情況，他認為金額只得1,000元相當吝嗇，追問能否加碼。劉江華表示，現時仍處於申請期，津貼主要支援住宅清潔工及保安，每大廈以6人為領取上限。他又指，津貼不只發放1個月，會為期4個月。民政事務總署署長謝小華則指，現時已收到3,000多個申請，物監局正努力處理。

議員黃碧雲則追問地區行政情況，她關注今屆區議會變天，不少區議員投訴民政專員拒出席區議會，另亦無法成立「警察濫暴小組」，質疑當局擁否定無上權力？

劉江華表示，《基本法》表明，地方行政屬地區諮詢組織，議員提出設立小組時，不應超越職權，一切需按法例辦事。

議員鄭泳舜則指，有部分區議員表明不服務某些市民，包括有議員貼出「藍絲與狗不得進入」，質疑是否涉公職人員失當罪，以及當局如何監察違守則議員？

劉江華表示，如區議員受市民質疑，需於區議會上作運作討論。民政總署已即時通知主席，需即時跟進。他又表明，如以公帑只服務某部分人絕不應該，申領公帤作開支，必定打開門予所有人，已通知涉事區議員。