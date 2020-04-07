【DSE 2020】學界促盡早公布是否如期開考　不支持取消考試

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考，但據了解政府目前正諮詢大學對再延期甚或取消的意見，能否如期開考再現變數。 有中學校長直言，目前本港情形相對安全，未見大型社區爆發，相反一旦再次延期開考，屆時或有更大變數，因此不贊成再押後DSE筆試，同時認為取消考試方案不可行。另有中學校長認為，若當局延長「限聚令」14日，按原定開考時間計算，將會涵蓋兩天筆試，就此當局應考慮改動受影響科目的考期，或將考試列入豁免範圍。

政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考，但據了解政府目前正諮詢大學對再延期甚或取消的意見，能否如期開考再現變數。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情先於湖北武漢爆發，其後蔓延亞洲以至歐美等國家。政府早前訂立《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，3月29日凌晨生效，為期14天，將於本周六（4月11日）屆滿。行政長官林鄭月娥今（7日）早被問及會否延長上述「限聚令」，她稱爭取盡快公布。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐接受《香港01》訪問時表示，目前當局正採用DSE第二方案，若當局延長「限聚令」14日，按原定4月24日開考計算，將會涵蓋4月24日及4月25日、涉及視覺藝術、宗合科學、化學及組合科學的筆試，就此當局應考慮改動受影響科目的考期，撥入5月的後備日開考，或將公開試列入豁免範圍。

林日豐強調，是否再次延遲開考需考慮師生安全，但亦應了解考生的煎熬心情，目前提供借出試場的學校普遍已作充足防疫措施，若在試場安全、無違反「限聚令」法例的情況下，他認為如期4月24日開考是首要考慮，應盡早讓學生考試。

若在試場安全、無違反「限聚令」法例的情況下，林日豐認為如期4月24日開考DSE是首要考慮，應盡早讓學生考試。（資料圖片）

《香港01》日前報道，據了解政府正諮詢大學對文憑試再延期或取消的意見。有大學管理層表示，若DSE再押後至7月考試、9月公布成績，大學可推遲至10月才開學，但學生須延期兩至三周畢業；惟若取消文憑試則較為複雜，學生校內成績亦難以衡量學生學術水準，收生公平性亦成疑。

林日豐續指，期望當局盡早制訂標準，為開考日期「劃線」，但他直言不希望取消考試，目前難以有一套相對公平、公正、具公信力的評核制度取代公開試。

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正直言，不贊成再押後DSE筆試，亦認為取消考試的方案不可行。對於目前有建議指應再押後至7月開考，他認為難以預料屆時疫情，反而現時本港情況相對安全，暫時未見大型社區爆發，全港學校無限期停課的情況下，學校普遍已為開考做足防疫措施，甚至有更大空間提升試場的防疫標準，甚至還能將考生座位距離擴闊至2米；部分學校目前已收起考生休息區的長檯，只擺放有一定距離的凳椅，確保考生距離避免聚集。

戴德正認為，再次推遲考期會為考生帶來更大壓力，他亦認為，一旦當局取消考試，在缺乏足夠評核數據的情況下，只能靠應屆考生的中四及中五校內成績作判斷，政府很難說服家長及學生，「不單是衛生問題，更會帶來政治問題。」

戴德正表示，部分學校目前已收起考生休息區的長檯，只擺放有一定距離的凳椅，確保考生距離避免聚集。（資料圖片）

學友社日前一項調查發現，考生壓力在今年1月時平均分為7.48分（10分為最高），在3月初壓力平均分升至歷史新高8.1分。調查結果顯示，考生的壓力來源主要為擔心時間不足，以及自我期望。

學生輔導顧問吳寶城表示，若整體考試內容及程序無變，而是將全數考期延遲，對考生的影響相對較小；但取消選修科考試、只設核心科目筆試的做法不理想，由於本港學生習慣應考公開試評核，很難有其他方案取代，因此不贊成取消筆試。

吳寶城認為，若筆試方案再有變動，當局本周內公布決定為合適時間，盡早讓學生有心理準備。

戴德正認為，一旦當局取消考試，在缺乏足夠評核數據的情況下，只能靠應屆考生的中四及中五校內成績作判斷，政府很難說服家長及學生，「不單是衛生問題，更會帶來政治問題。」（資料圖片）

教聯會表示，不贊成取消今屆文憑試，但冀當局直接將文憑試延後至7月，讓考生專心備戰，減少因面對不確定性而產生的焦慮不安，同時應盡快公布文憑試的各項安排，讓各方可早作準備。教聯會要求教育局盡快就暑假安排發出指引，平衡補課及師生休息的需要，讓學校根據指引及按校本情況，作出適切的安排。

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