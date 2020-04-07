畢馬威：疫情下創科人材需求增 　四成受訪者料消費市場減聘人手

畢馬威會計師行今日（7日）發布最新一項調查，發現五成受訪者預料創科業今年將聘請更多人手，惟四成人預計消費市場將減聘人手。畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信指，調查在新年前進行，或未反映到疫情的即時影響。但其相信各界對科技人員需求將增強。對於疫情，他又建議企業制定一套業務連續性計畫。

調查由去年12月至今年1月初進行，訪問了569名商業高管人員，8成是部門主管或管理人員職位，497人在香港工作。調查發現，52%受訪者預料創科行業聘請意欲增，較去年的44%增加8個百分點；金融、專業及公共服務業人手需求則保持穩定。然而，分別有41%及27%受訪者預料消費市場、地產業將減少人手。

52%受訪者預料創科業聘請意欲增，較去年的44%，增加8個百分點。（資料圖片）

至於薪酬調整方面，2成受訪者去年沒有加薪，44%受訪者獲加薪3至5%。另外， 71％受訪者期望薪酬能提升20%或以上，但只有32%人得到以上加薪幅度。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，調查在新年前進行，主要反映貿易戰、社會事件的影響，未必即時反映到疫情。他預計，在疫情下，對科技人員需求將會增強。畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝亦表示，結果與政府最新公布失業率情況類似，個別行業如服務業、地產業影響更大。



施禮信直言，在疫情影響下，不少企業改變工作模式，包括善用網上平台，部分行業如服務業情況將更嚴峻。他建議，人力資源專業人員應能確保企業員工，在非常時期可有效履行職責，並有一套業務連續性計畫。