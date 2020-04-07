新冠肺炎｜江門確診七旬婦曾住香港兩酒店　有病徵無通知衞生署

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，廣東省今日（7日）通報指，江門新增一宗境外輸入病例，為一名70歲陳姓女子。該名確診婦人曾到美國探親，3月19日回港後於旺角一間酒店接受強制檢疫，返回江門後確診。 今日衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上表示，該確診人士隔離期間有病徵，但沒有通知衞生署，「可能心急番咗大陸，喺大陸確診」。當局會通知相關的兩間酒店，呼籲進行大清洗等。

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張竹君於記者會上被問到該名確診內地人士的資料，她回應指據了解該名內地人士於一間酒店進行家居隔離，離開家居檢疫後再去過另一間酒店。隔離期間有病徵，但沒有通知衞生署，已通知兩間酒店進行清潔等。

據廣東省衛健委的公布，確診陳婦屬香港居民，但長期居住在江門蓬江區。陳婦1月31日赴美國華盛頓探親，3月19日搭乘國泰航空CX873航班回香港，自3月21日開始在旺角智選假日酒店集中隔離14日，直至4月3日解除隔離。

她於4月4日上午搭乘港珠澳大橋穿梭巴士至珠海，其後確診，目前在江門醫院隔離治療，同行一名男子亦被隔離。

江門確診七旬婦，曾住旺角Holiday Inn Express智選假日酒店。（資料圖片 / 王譯揚攝）