職訓局青年認藏汽油彈　官指判監留案底或影響終身　押後再取報告

去年9月市民圍堵旺角警署抗議831事件，警方驅散時在洗衣街行人天橋截查20歲青年，並疑搜出一枚汽油彈。青年早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯方今（7日）於西九龍裁判法院表示，勞教中心報告指被告的身體狀況不宜判入勞教中心。主任裁判官羅德泉考慮到判處監禁會留下案底，影響被告終生，故決定再索取更生中心報告，押後至下周五判刑，期間被告繼續還押。

被告梁澤謙 （20歲，職訓局畢業生），承認於去年9月7日旺角洗衣街行人天橋上，管有一枚自製汽油彈。

考慮被告接受訓練可能更有益

羅官指出，由於報告不建議判勞教中心，按法例只餘下更生中心或直接監禁兩項選擇。後者會留下案底，影響前途，而前者的訓練對被告更為有益。他決定再索取更生中心報告，押後至下周五判刑。辯方表會留待下周求情，並提到被告的父親、朋友、前中學校長等今有到庭。

被捕後稱汽油彈「人地畀」

案情指，當晚8時左右，約200名示威者在旺角警署外聚集，有人堵路縱火、向警署投擲雜物。警方約9時開始驅散行動，期間在洗衣街行人天橋上見到穿黑衣、戴面具、背著背包的被告形跡可疑，遂上前拘捕。被告被帶上警車搜身，被發現藏有一個打火機、一支汽油彈、一件保護衣和一個頭盔。經化驗後，確認玻璃瓶中含有汽油，被告警誡下承認該支汽油彈，並稱：「係人地畀我嘅。」

案件編號：WKCC3607/2019