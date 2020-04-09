新冠肺炎・最新｜增13宗至974　3人無外遊　1人為40日大嬰兒父親

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（8日）新增25宗確診，累計至961宗。當局昨日公布第二輪防疫抗疫基金，動用1375億元救市保就業，破天荒幫僱主「代出糧」予打工仔。而「限聚令」將延長和升級，健身中心、卡拉OK、麻雀館、酒吧繼續關閉，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。

【16:47】被問及《禁蒙面法》政府上訴大部份得直，會否擔心市民不戴口罩而增加風險。張竹君：我無留意《禁蒙面法》的詳情情況，但因為公共衛生戴口罩是無問題。

確診數字是23日內最少，張竹君認為不能看單日數字。被問及連鎖快餐店恢復夜間堂食，張仍建議市民外賣回家。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：新增13宗確診，編號為962至974，年齡介乎21至66歲，5女8男，10人有外遊紀錄，其中2人為學生，3人無外遊。

#973，男，38歲，去過酒吧群組之一的灣仔酒吧Centre Stage。

#974，男，37歲，是40日大確診男嬰的父親，4月8日檢疫中心發燒入院確診，根據病發日期，料由家人感染。第一次驗到時候是陰性，可能當時未受感染，之後他的BB和太太相繼確診，可能之後受感染，4月8日發病是較遲。BB情況穩定，已經退燒，這幾日都幾好。

#968，男，43歲，無頭緒。住上環與家人，4月4日起發燒，4月8日入瑪麗醫院，平日活動無太多，最後上班日4月3日Lee Garden第一期做IT（資訊科技），平日在家附近信德中信慢跑，去上環的快餐店吃飯，無特別活動。

疑似個案有一兩位，均是外遊人士，未有其他資料。

何婉霞：醫管局呈報90宗懷疑個案，連同早前留院個案，有705人隔離治療。29位新出院，至今累計293人康復出院。現時有664位確診病人分別在14院留醫，其中14人情況危殆，與之前一樣。有8人情況嚴重，新增1位是#950，其餘642人穩定。

負壓床1,130張，較昨日多8張，比例為67%；負壓病房579間，多6間，比率是74%。141位病人轉到二線病床。

石湖墟普通科門診確診者，已為石湖墟及打鼓嶺共49位職員做病毒檢測，全部呈陰性。今日會再幫54位員工做測試，在診所的40個環境樣本均呈陰性，5個密切接觸者的職員正接受隔離檢疫，診所已徹底清潔。張竹君指，職員夜晚去兩個地方做夜更清潔，分別為彩園邨PHD和上水Pizza Hut，一個人開門清潔，無與其他人、顧客有接觸。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【13:19】據了解，伊利沙伯醫院今天新增一宗初步確診個案，患者是37歲男子，他是早前40日確診大嬰兒的父親。該名嬰兒的母親早前亦已經確診。該嬰兒是本港確診患者年紀最細的一個，他曾經被另一名酒吧群組確診者手抱，懷疑因此而受到感染。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例83249宗，累計死亡人數3344人，疑似病例73宗，累計境外輸入病例1103宗；在湖北，累計個案67803宗，死亡總數3215人。

【07:50】國家衛健委公布，4月8日全國報告新冠肺炎新增確診病例63宗，其中61宗為境外輸入病例，2宗為本土病例（廣東2宗）；新增死亡病例2宗（湖北2宗） ；新增疑似17宗。

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▼限聚令升級延長▼

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▼防疫抗疫基金 官方補充資料▼