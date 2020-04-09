新冠肺炎・最新｜新增13宗　周六起入檢疫中心10日餘下4日回家

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（8日）新增25宗確診，累計至961宗。當局昨日公布第二輪防疫抗疫基金，動用1375億元救市保就業，破天荒幫僱主「代出糧」予打工仔。而「限聚令」將延長和升級，健身中心、卡拉OK、麻雀館、酒吧繼續關閉，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。

【20:12】衞生防護中心表示，鑒於疫情發展迅速，而密切接觸者數目亦維持在較高水平，預期對檢疫設施的需求將有增無減。中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會和感染控制科學委員會早前曾就檢疫中心容量對接受檢疫人士入住時間作出建議，即因應檢疫中心的容量情況，有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心10天後，於餘下四天返回家居繼續接受檢疫。經考慮可使用的檢疫設施有限以及上述建議，衞生防護中心將於4月11日（星期六）開始逐步於各檢疫中心實行有關安排，以確保有足夠檢疫設施應付疫情需要。



衞生防護中心強調，所有於檢疫中心接受檢疫的人士均沒有病徵。在實施上述措施後，有關受檢疫人士於離開檢疫中心前須進行2019冠狀病毒測試。若檢測結果呈陰性，並經過醫護人員的評估其健康狀況及其他相關因素，認為有關人士適合於餘下四天在家中繼續接受檢疫，才會作出相關安排。檢疫中心人員會於有關人士離開檢疫中心前為他們安排佩戴電子手環，以助確保他們遵守家居檢疫的要求。

【16:47】被問及《禁蒙面法》政府上訴大部份得直，會否擔心市民不戴口罩而增加風險。張竹君：我無留意《禁蒙面法》的詳情情況，但因為公共衛生戴口罩是無問題。

確診數字是23日內最少，張竹君認為不能看單日數字。被問及連鎖快餐店恢復夜間堂食，張仍建議市民外賣回家。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：新增13宗確診，編號為962至974，年齡介乎21至66歲，5女8男，10人有外遊紀錄，其中2人為學生，3人無外遊。

#973，男，38歲，去過酒吧群組之一的灣仔酒吧Centre Stage。

#974，男，37歲，是40日大確診男嬰的父親，4月8日檢疫中心發燒入院確診，根據病發日期，料由家人感染。第一次驗到時候是陰性，可能當時未受感染，之後他的BB和太太相繼確診，可能之後受感染，4月8日發病是較遲。BB情況穩定，已經退燒，這幾日都幾好。

#968，男，43歲，無頭緒。住上環與家人，4月4日起發燒，4月8日入瑪麗醫院，平日活動無太多，最後上班日4月3日Lee Garden第一期做IT（資訊科技），平日在家附近信德中信慢跑，去上環的快餐店吃飯，無特別活動。

疑似個案有一兩位，均是外遊人士，未有其他資料。

何婉霞：醫管局呈報90宗懷疑個案，連同早前留院個案，有705人隔離治療。29位新出院，至今累計293人康復出院。現時有664位確診病人分別在14院留醫，其中14人情況危殆，與之前一樣。有8人情況嚴重，新增1位是#950，其餘642人穩定。

負壓床1,130張，較昨日多8張，比例為67%；負壓病房579間，多6間，比率是74%。141位病人轉到二線病床。

石湖墟普通科門診確診者，已為石湖墟及打鼓嶺共49位職員做病毒檢測，全部呈陰性。今日會再幫54位員工做測試，在診所的40個環境樣本均呈陰性，5個密切接觸者的職員正接受隔離檢疫，診所已徹底清潔。張竹君指，職員夜晚去兩個地方做夜更清潔，分別為彩園邨PHD和上水Pizza Hut，一個人開門清潔，無與其他人、顧客有接觸。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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【13:19】據了解，伊利沙伯醫院今天新增一宗初步確診個案，患者是37歲男子，他是早前40日確診大嬰兒的父親。該名嬰兒的母親早前亦已經確診。該嬰兒是本港確診患者年紀最細的一個，他曾經被另一名酒吧群組確診者手抱，懷疑因此而受到感染。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例83249宗，累計死亡人數3344人，疑似病例73宗，累計境外輸入病例1103宗；在湖北，累計個案67803宗，死亡總數3215人。

【07:50】國家衛健委公布，4月8日全國報告新冠肺炎新增確診病例63宗，其中61宗為境外輸入病例，2宗為本土病例（廣東2宗）；新增死亡病例2宗（湖北2宗） ；新增疑似17宗。

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▼限聚令升級延長▼

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▼防疫抗疫基金 官方補充資料▼