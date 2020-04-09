新冠肺炎・最新｜消息：一宗初步確個案 　患者為40日大嬰兒父親

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（8日）新增25宗確診，累計至961宗。當局昨日公布第二輪防疫抗疫基金，動用1375億元救市保就業，破天荒幫僱主「代出糧」予打工仔。而「限聚令」將延長和升級，健身中心、卡拉OK、麻雀館、酒吧繼續關閉，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

【13:19】據了解，伊利沙伯醫院今天新增一宗初步確診個案，患者是37歲男子，他是早前40日確診大嬰兒的父親。該名嬰兒的母親早前亦已經確診。該嬰兒是本港確診患者年紀最細的一個，他曾經被另一名酒吧群組確診者手抱，懷疑因此而受到感染。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例83249宗，累計死亡人數3344人，疑似病例73宗，累計境外輸入病例1103宗；在湖北，累計個案67803宗，死亡總數3215人。

【07:50】國家衛健委公布，4月8日全國報告新冠肺炎新增確診病例63宗，其中61宗為境外輸入病例，2宗為本土病例（廣東2宗）；新增死亡病例2宗（湖北2宗） ；新增疑似17宗。

防疫抗疫基金 重點新聞

防疫抗疫基金・圖輯｜一覽多項措施 破天荒代出糧 限聚令再延長

防疫抗疫基金｜記者會開場邱騰華「搶閘」 尷尬掉頭等林鄭月娥

防疫抗疫基金｜1375億元救市補就業 措施一覽 林鄭月娥問答全文

第二輪防疫抗疫基金涉1375億 預算赤字增至2766億 佔GDP9.5%

防疫抗疫基金｜被下令停業可獲最多10萬津貼 部份行業按規摸發放

防疫抗疫基金｜機管局買50萬張機票 政府4000萬元助出版商參書展

防疫抗疫基金｜港鐵減價、延交薪俸稅 一文看清市民受惠項目

防疫抗疫基金｜綜援資產上限放寬一倍 為期半年 額外開支32億元

防疫抗疫基金｜港鐵7月減價兩成為期半年 交通津貼門檻降至200元

防疫抗疫基金｜政府代出糧美甲店拆賬分成 非僱傭關係不合資格

防疫抗疫基金｜香港員工補貼交僱主 澳門直接向僱員派5000元

食客凋零蝕到入肉 旺角小店嘆補貼難救：開舖似賭博 憂有確診客

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

▼防疫抗疫基金 官方補充資料▼