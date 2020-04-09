新冠肺炎・最新｜累計961宗　抗疫基金救市保就業　限聚令延長

撰文：鄧穎琳
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（8日）新增25宗確診，累計至961宗。當局昨日公布第二輪防疫抗疫基金，動用1375億元救市保就業，破天荒幫僱主「代出糧」予打工仔。而「限聚令」將延長和升級，健身中心、卡拉OK、麻雀館、酒吧繼續關閉，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。
▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼
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▼限聚令升級延長▼
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▼防疫抗疫基金 官方補充資料▼
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