16名警員去年被捕　一人涉盜竊同年被捕兩次　2人涉嫌「非禮」

保安局回覆立法會特別財委會時表示，2019年被警隊拘捕的正規警員有16人，較2018年有38人被捕少六成。當中13人涉嫌干犯警隊定義為「罪行性質屬較嚴重」的刑事案件，例如「傷人及嚴重毆打」、「非禮」等。一名警員更涉在店舖盜竊，而在同年被捕兩次。另有8名警員被其他執法部門拘捕，即總數共24人，較2018年少約一半。 當局表示，去年有25名警員因涉嫌干犯刑事罪行而被停職，亦有14人因干犯刑事罪行被拘捕，後來被法院裁定罪成而被停薪。

警方去年忙於應付反修例衝突，但同時也要處理日常治安問題，包括拘捕違法警員。（資料圖片）

在上述13名警員中，最多警員因涉嫌「傷人及嚴重毆打」及「雜項盜竊」而被警隊拘捕，各佔三人；而涉嫌「非禮」及「其他」則各有兩人。

另外，一名警員同年更曾涉嫌在店舖盜竊被捕兩次。

8名警員被其他執法部門拘捕

保安局又指，除了被警隊拘捕的16名正規警員外，據警隊知悉，去年另有8名正規警員被其他執法部門（如廉政公署及香港海關)拘捕。

25名警員涉干犯刑事罪行被停職

保安局表示，去年有25名警員因涉嫌干犯刑事罪行而被停職。因干犯刑事罪行被拘捕，及後被法院裁定罪成而被停薪的警員有14人。

同年，警隊根據《警察(紀律)規例》而作出的紀律聆訊，以及輕微違紀行為書面訓誡共有113 宗。

▼反修例風波持續逾半年▼

+ 24 + 23 + 22

2016年至2018年三年間，每年被警務處拘捕的正規警員分別有34、18及38人，當中分別有21、15及30人涉嫌干犯警隊定義為罪行性質屬較嚴重的刑事案件，包括強姦、非禮、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、盜竊、詐騙等罪行。

過去3年每年分別另有9、11及7名正規警員，被廉政公署或海關等其他執法部門拘捕。