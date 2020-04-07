警隊入職人數按年跌四成　反修例運動期間多三成警員離職

警隊來年擬增聘逾2,500人。不過，保安局回覆議員提問時透露，截至今年2月29日，在2019/20年度期間，警隊新聘人數只得766名，按年跌四成。 在反修例衝突期間（去年6月至今年2月），警隊新聘136名見習督察名467名警員。不過，同期卻有1,032名警員離職，當中446名屬「非預知離職」，與去年同期比較上升124人，即上升38.5%。 此外，比較Facebook、Instagram、Twitter、Youtube等平台，警方在微博專頁最吸「粉絲」。

反修例運動期間（去年6月至今年2月），警隊新聘136名見習督察名467名警員，但同期有1,032名警員離職。（資料圖片／張浩維攝）

新聘人數大跌四成 只得766人

保安局表示，截止今年2月29日，在2019/20年度期間，警隊的新聘人數只得766人，按年大跌4成，見習督察及警員分別有135及630人。參考過去兩個年度，新入職警員分別是1,341及1,593名。此外，警隊的投考人數亦大跌，2019/20年度只得約一萬人，按年同樣跌近四成。

局方又透露，2019/20年度，警務處的招募目標人數為195名見習督察及1,620名警員；而2020/21年度，警隊的招聘目標人數則為225名見習督察及1,620名警員。

反修例運動期間 多三成警員離職

局方又指，在2016/17至2018/19的三個財政年度期間，每年平均有1,238名警務人員離職，當中約有63%是「已預知退休人員」；其餘37%是「非預知離職」人員，離職原因包括受訓期間辭職、提早退休、家庭因素、個人原因、轉職到其他政府部門等。

而在反修例運動（2019年6月至2020年2月）期間，共有1,032名警員離職，當中446名屬「非預知離職」，有兩名屬警司級或以上，亦有28名督察級警員，與去年同期比較上升124人（38.5%）。

在反修例運動（2019年6月至2020年2月）期間，共有1,032名警員離職，當中446名屬「非預知離職」，與去年同期比較上升124人（38.5%）。（資料圖片／羅君豪攝）

僱用1,110位已退休或即將退休人員

保安局透露，在反修例運動期間（去年6月1日至今年2月29日）期間，警隊透過「繼續受僱機制」、「最後延長服務」、「退休後服務合約計劃」等措施，僱用了1,110位已退休或即將退休的人員，當中包括警務人員和文職人員，職級由警員至副處長級不等。

局方又指，警隊同期再新聘136名見習督察，以及467名警員。

四成新入職警員學歷為毅進​

至於新入職警員的學歷，三個年度都以毅進文憑佔最多數，其中2019/20年度的新入職警員當中，有282人的學歷為毅進，佔該年度的新入職警員的整體人數四成。

微博最吸「粉絲」

保安局又指，自去年10月8日至今，警隊透過「反暴力報料熱線」共收到超過93萬個市民提供的訊息。

此外，保安局說，截至今年3月5日，「香港警隊微博專頁」於2019年1月推出以來，發布了超過300個帖子，已吸引超過39萬名「粉絲」，是Facebook、Instagram、Twitter、Youtube中最多粉絲的平台。