新冠肺炎・最新｜林鄭月娥最快今公布新防疫基金　助打工仔免被炒

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（7日）再增加21宗確診個案，累計共有936宗。近日每日確診個案雖然已由高峰期回落，但仍維持在20宗左右，而且並非全部輸入個案，尚有本地源頭不明個案，因此有醫療專家及行會成員傾向延長「限聚令」，不在本周六午夜後解禁，學界消息亦指教育局不會在本月20日復課。

消息指，特首林鄭月娥最快今日公布第二輪防疫抗疫基金，她昨日透露「無論僱主、僱員、商會和工會都差不多一致叫我們參考外地有幾個地方所做、靠直接幫助僱主去保留員工的做法」，「這是時候我們必須用一個力度去阻止就業情況進一步惡化」。另政府會否加碼交通津貼，或今日都有公布。

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馬莎有多名員工確診，昨日（7日）宣布全港分店停業。（鄭子峰攝）

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