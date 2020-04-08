【新冠肺炎・最新】消息：機管局要求零售商戶停業 延長14日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（7日）再增加21宗確診個案，累計共有936宗。 政府今(8日)早宣布，延長「限聚令」至23日，早前要求停業的包括遊戲機中心；浴室；健身中心；遊樂場所；卡拉OK場所等，亦要停業至本月23日：而在延長的禁令下，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。 另外，消息指，特首林鄭月娥最快今日公布第二輪防疫抗疫基金，她昨日透露「無論僱主、僱員、商會和工會都差不多一致叫我們參考外地有幾個地方所做、靠直接幫助僱主去保留員工的做法」，「這是時候我們必須用一個力度去阻止就業情況進一步惡化」。另政府會否加碼交通津貼，或今日都有公布。

+ 6 + 5 + 4

【12:30】據悉，機管局要求零售商戶停止營業的方案，會延長14日；同時因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商舖及食肆的租金，同時亦會寬免所有繼續營業的的商舖及食肆的定額租金。受疫情影響，機管局表示早前要求客運大樓內，大部分的商舖及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日。

【10:35】據了解，一名兩個月大男嬰初步確診新型肺炎，他於3月中至4月初到過英國倫敦，其家傭是第897宗確診個案患者，衞生署稱該家傭與僱主一家一起到英國。男嬰無病徵，鼻咽及喉嚨拭子初步對病毒呈陽性，入院時情況穩定。

【08:00】政府表示，截至四月七日中午，本港確診個案總數為936宗（包括一宗疑似個案），較兩星期前的387宗大幅增加，而且為數不少的確診個案為沒有外遊記錄的本地感染個案；有見及此，政府會繼續實施措施規管餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集以防止病毒在本地傳播。

即早前公布的「限聚令」，會延長14天，由2020年4月10日凌晨零時起生效至2020年4月23日；即包括，任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保該處所內任何2張供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；在任何餐飲處所內，不得有多於4人同坐一桌等。而早前未有要求停業的美容院和按摩院，亦按指示須關閉。

【08:00】截至周三（8日）上午8時，全國確診病例83104宗，累計死亡人數3341人，疑似病例89宗，治癒病例77491宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3212人。

昨日總覽：新冠肺炎・4.7｜累計936宗 烏龍調轉病人 馬莎唱K組「8中4 」

新冠肺炎│消息：全港延長停課 有校長料復活節疫情成關鍵

【新冠肺炎】消息：最快明公布新一輪抗疫基金 料支援企業支薪

【新冠肺炎】新增個案難急降 湯家驊料限聚令延長多14日在所難免

新冠肺炎│周三起機場入境者專車載往亞博留唾液檢測 英國返港要等結果

馬莎有多名員工確診，昨日（7日）宣布全港分店停業。（鄭子峰攝）

+ 13 + 12 + 11

新冠肺炎│至少兩人完成檢疫後確診 一人發病時到大帽山端記茶樓

新冠肺炎│石湖墟賽馬會診所運作助理確診 無接觸過患者源頭不明

新冠肺炎｜銅鑼灣CEO唱K群組增3人確診 馬莎共4名員工感染

【新冠肺炎】馬莎唱K群組5員工確診 全線分店即日起停業

新冠肺炎｜麥當勞明晚6時起恢復堂食 麥麥送繼續免運費

新冠肺炎｜上環熟食中心有啤酒推銷員兜售 食環署：禁止無牌賣酒

▼最新一輪防疫措施▼