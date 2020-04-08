【新冠肺炎・最新】確診孕婦曾到伊院覆診　石湖墟診所職員亦染疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港昨日（7日）再增加21宗確診個案，累計共有936宗。 政府今(8日)早宣布，延長「限聚令」至23日，早前要求停業的包括遊戲機中心；浴室；健身中心；遊樂場所；卡拉OK場所等，亦要停業至本月23日：而在延長的禁令下，美容院及按摩院自4月10日起亦須關閉。 今日（8日）新增25宗確診患者，皇室堡馬莎群組再增至少3宗相關個案，另外上水石湖墟診所57歲女職員確診。

石湖墟診所職員確診新型肺炎，她發病後有上班。（醫管局網頁圖片）

【17:04】何婉霞醫生回應確診尼泊爾籍的孕婦，曾到伊利沙伯醫院日間中心覆診，她在醫院期間有戴口， 員工都全部有戴外科口罩，有做手部衛生清潔。同衞生署評估過風險，傳播性的機會好低。

【16:43】徐德義醫生表示，被問到武漢解封，政府不同階段決定不同地區返港人士的檢疫措施，如果有更多港人從內地或湖北返港，可透過留深喉唾液樣本，或將來新增的確診個案等資料觀察該些地區帶來的風險，要看新增個案、速度會否隨時間而變，徐德義未正面回應會否安排武漢／內地返港人士需否戴電子手帶，稱會按需要監察及調節措施。

【16:30】何婉霞醫生：上水石湖墟診所57歲女運作助理確診，由於她曾往打鼓嶺診所，該診所亦會暫時關閉。女職員在4月3日起咳嗽、喉痛，無發燒，這幾日有上班，主要幫診所做清潔，無與病人直接接觸，無接觸過深喉唾液樣本。該上水診所已停運，安排已預約的260位病人去其他診所就診。女職員亦有其中一日去打鼓嶺普通科門診工作，該診所亦會關閉清潔。

就博愛醫院懷疑首現院內感染， 至今340名職員已做檢測，其中328人已呈陰性，其他人的結果待出。與確診患者同一病房的82歲伯昨日離世，當局為遺體抽取樣本，對新冠病毒呈陰性。

【16:15】食物及衞生局副局長徐德義醫生、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會。

張竹君：今日新增25宗確診個案, 由937宗至961宗，年齡由8個星期至71歲，11男4女，15人是有外遊。

第944宗個案是銅鑼灣馬莎超市工作37歲男職員，但無去Neway CEO唱K，患者與第903、925宗確診個案一同上班。衞生署了解過，他們雖無密切接觸，可能有環境因素令其受感染，會將皇室堡其他17個馬莎職員列為密切接觸者，衞生署今日決定將會送他們檢疫中心觀察。

第957、958宗亦是馬莎群組第932宗個案的父母，該名第932個案是24歲男子，曾與903宗個案去Neway CEO唱K。

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(香港01製圖)

【12:30】據悉，機管局要求零售商戶停止營業的方案，會延長14日；同時因應有關的安排，機管局將會寬免暫停營業的商舖及食肆的租金，同時亦會寬免所有繼續營業的的商舖及食肆的定額租金。受疫情影響，機管局表示早前要求客運大樓內，大部分的商舖及食肆由3月25日起暫停營業14天至4月7日。

【10:35】據了解，一名兩個月大男嬰初步確診新型肺炎，他於3月中至4月初到過英國倫敦，其家傭是第897宗確診個案患者，衞生署稱該家傭與僱主一家一起到英國。男嬰無病徵，鼻咽及喉嚨拭子初步對病毒呈陽性，入院時情況穩定。

【08:00】政府表示，截至四月七日中午，本港確診個案總數為936宗（包括一宗疑似個案），較兩星期前的387宗大幅增加，而且為數不少的確診個案為沒有外遊記錄的本地感染個案；有見及此，政府會繼續實施措施規管餐飲業務、表列處所及禁止羣組聚集以防止病毒在本地傳播。

即早前公布的「限聚令」，會延長14天，由2020年4月10日凌晨零時起生效至2020年4月23日；即包括，任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保該處所內任何2張供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，最少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；在任何餐飲處所內，不得有多於4人同坐一桌等。而早前未有要求停業的美容院和按摩院，亦按指示須關閉。

【08:00】截至周三（8日）上午8時，全國確診病例83104宗，累計死亡人數3341人，疑似病例89宗，治癒病例77491宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3212人。

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