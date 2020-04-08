【新冠肺炎】武漢今解封　何柏良：應為陸路入境高危人士檢測

新型冠狀病毒疫情持續，最先發現確診個案的武漢市今日（8日）今日解封。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，應該加強邊境檢疫措施，現時即使未能為全數陸路入境作病毒檢測，但至少應檢驗高危人士，如單靠量體溫，可能會有隱形病人走進社區，隨時後患無窮。 政府今早亦宣布周五（10日）起關閉美容院及按摩院，何栢良表示，現時最擔心是出現超級組群，只要有病者到某處接觸不同人，就可能引致其他群組爆發，例如酒吧群組至今未完。

▼最新一輪防疫措施▼

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何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，明白美容院及按摩或影響其經濟，政府應給予合理賠償，但香港至今出現多個群組感染，例如酒吧群組、火鍋群組，以及各旅行團群組。他表示，現時最擔心出現超級患者，只要有病者到處，接觸不同人，例如酒吧群組至今仍有新個案，擔心會引致其他警察、美容群組。

對於武漢解封，他表示現時從機場入境的人數較少，可全數接受檢測，惟陸路未有相同措施，認為應加強檢疫，為高風險人士檢測，只是量體溫並不足夠，因當中可能有隱形病人，如進入社區可能後患無窮。

何栢良又認為，市民應暫停社交活動兩周，中斷傳播鏈，之後方逐步回復，認為「拖住打持久戰會輸」。他又表示，唱卡啦OK、飲酒前應思考後果，例如馬莎職員唱K後，以致全線停業，假如之後倒閉，更可能導致多人失業。他贊成「限聚令」等措施需嚴執法就零容忍，但執法時要一視同仁，標準不能因職業、地點而有異。