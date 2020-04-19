新冠肺炎│米芝蓮推介都難敵病毒　再興燒臘飯店零炒人等疫後再興

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，飲食業生意雪上加霜。大量餐廳執笠，亦有餐廳縮減人手或要求員工放無薪假，以求「疫」境中求存。獲米芝車胎人推介的灣仔再興燒臘飯店也難逃疫情影響， 經歷過2003的沙士、反世貿及至去年的反修例風波，老闆周錦興指從來沒有見過香港街頭如此少人、生意如此蕭條，「疫情嚴重程度未超過沙士，但市民已經驚過沙士。」 舖頭雖不大，但也有近20名員工，連月來生意直插五成，大家臉上都籠罩着愁雲慘霧。周錦興仍捱住義氣未有裁員，但坦言每到出糧日都覺得驚，開始「貼錢做」，亦不知道舖頭仍能頂多久，「這個疫情打倒了很多人，但希望不要打低我。」

每個月都貼錢，看你能貼幾耐，但我哋最多捱多兩三個月，再長的話可能只能效仿其他店先停業。 再興燒臘飯店老闆周錦興

周錦興在灣仔旺區經營再興燒臘店已經逾30年，形容從未見過香港街頭如此少人、生意如此蕭條。（歐嘉樂攝）

「遊客不過是甜點，主菜還是本地客」

下午3時的再興燒臘飯店仍間中有戴着口罩的客人光顧，客人買單離開，周周錦興大大聲講「多謝」。疫情之下，百業蕭條，他說疫情至今沒有裁員，靠的不僅僅是幾十年的口碑，更是因為多年來都主力做本地客生意的關係，儲下不少此時仍來幫襯的熟客。

周錦興說：「遊客不過是甜點，主菜還是本地客。呢段時間都不少熟客，有個的士司機專登過來食飯，話要幫襯。」

取消燒豬 例湯賣少了

再興燒臘飯店屢次獲得米芝蓮車胎人推介，是灣仔區知名的燒臘店，歷來生意都不錯。周先生指中午或晚間旺時，客人能從門外一直排隊到街口。不過年初內地爆發疫情後，「此情不再」，門口再沒有排長龍，生意也大減五成，最差試過一日只有過去十分之一的生意。周錦興說，最初時也曾試過入多食材，到了夜晚剩下不少無法處理，只好店員之間分一分，各自帶回家食用。

他說除了客流量變少之外，顧客也變得手緊許多，過往一直熱賣的燒豬，疫情發生後也從菜單上劃去，「少咗人切（叫）燒豬啦。好多客人6蚊嘅例湯唔飲都要慳返，好似大家都在鬥縮。」

對比沙士：而家更嚴重

再興燒臘飯店是老店，經歷過連場社會大事件，包括2005年12月反世貿、2014年雨傘運動以及去年的反修例示威衝突。周說社會事件雖然都會影響客流，但都沒有疫情來得嚴重和持久。而同為疫情，對比起2003年的沙士，周先生還是不迭表示新冠疫情更加嚴重，「大家明顯更恐慌，而且今次疫情持續時間更長……我從來沒見過這麼差的環境，做咗快40年，真係差過任何一個時期！」

周生憶述，2003年沙士期間，市民並沒有因為疫情而明顯減少出門，更沒有出現搶口罩、搶米的現象。他說當年沙士疫情有近2000人確診，死亡人數也達到299人，但當時餐館生意並沒有如此明顯的蕭條，「2003年係到淘大花園、8A病房嘅事情出現之後，啲人先開始慢慢覺得驚。」

至多再捱兩三個月：希望疫情不要打低我

疫情至今，不少食肆無奈結業，勉強支撐的也不斷裁員，周錦興說也聽到不少行家為員工放無薪假、打折支薪。生意插水五成的他仍然在捱義氣，堅持不炒人，「之前好多伙計係從我間舖頭做到退休，都有感情！」但他說，現在每個月最怕的就是出糧日，快到月尾時就開始緊張，「每個月都貼錢，看你能貼幾耐，但我哋最多捱多兩三個月，再長的話可能只能效仿其他店先停業。」

進門度體溫，為餐檯上加裝擋板，主動提供酒精搓手液，依照政府要求，店舖都一一照做。為了讓客人可以更方便洗手，周先生還花了3,000元在店門口加裝了洗手盆，希望做足衛生措施，讓客人吃得放心。從父親手中接過舖頭，辛苦經營逾30年，周錦興說仍想堅持度過這次疫情，「我知道今次疫情打低咗很多人，但呢次疫情就希望唔好打低我，我唔做都要等到疫情之後先唔做！」