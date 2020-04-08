【新冠肺炎】保就業代支薪 美甲店主拆賬分成嘆無資格：幾失望

新冠肺炎疫情持續，政府今日（8日）早上宣布，延長「限聚令」至23日，早前要求停業的包括遊戲機中心、健身中心、卡拉OK場所等亦要停業至本月23日：另外，政府又規限美容院及按摩院自後日（10日）起，亦須關閉14日。下午6時，政府在宣布第二輪抗疫基金，當中包括800億「保就業」措施，政府將向合資格僱主推出6個月補貼，需要承諾不作裁員，有提供強積金的僱主受惠。補貼金額為工資的5成，以18000元工資為上限，即每月最多補貼9000元。強積金計劃內約150萬名僱員受惠。 記者走訪荃灣多間美甲店即美容院，大多數店舖都表示「預左會關門」，需要打電話幫早前預約的客人改期，另外也對政府的資助充滿疑問。美甲店店主阮小姐說今早收到消息時即刻聯絡做餐館的朋友，打算美甲店關門後轉去做樓面，以免「手停口停」。而得知政府只向強基金內的僱員支薪，阮小姐表示自己店舖的員工是以「拆賬」形式支薪，而非僱傭關係，嘆無資格申請，「都幾失望。」

有店舖貼上告示，要求入內客人戴上口罩。（袁澍攝）

政府4月1日時曾刊憲，要求關閉多類設施，包括美容院及按摩店，其後又澄清美容院、按摩店只需要幫客人量度體溫、提供洗手液，所有人必須配戴口罩就可以繼續經營。不過，今日政府公布美容院須關閉，由周五起關14日。

記者下午3時許，在荃灣多美容店的商場巡視，發現今日已經有美甲店和美容院沒有營業。而正在營業的美容店「Yankee」的員工告訴記者，會根據政府要求關門，指經過上次政府的「彈弓手」事件，「預咗要關」，早上已經打電話幫客人改期。而「清怡專業美容中心」的店主劉小姐就表示，早前有十多名客人預約周末按摩，現在有的取消，有的則改在明天「一日做曬佢。」

美甲店店主指，打算下周去幫手做樓面，以免「手停口停」。（袁澍攝）

美容店店主：最近店舖壓力很大

美容店纖思美店主王小姐表示，4月1日雖然未有要求美容店關門，但好多人已「驚咗」，起碼少了一半客人。她說美容院衛生措施已經做得很足夠，客人進門除了測試體溫，還要消毒水噴身，用搓手液搓手等。她說最近店舖壓力很大，人工照出，若是政府以後無資助，「真係唔知點捱。」

美甲店店主阮小姐也表示已經做好心裡準備隨時要關門，今早看到新聞時就立即打電話給中環做餐廳的朋友，打算周一去幫手做樓面，以免「手停口停」。對於政府之後的資助，她一方面擔心美甲店是用「拆賬」形式出糧，難以符合資助資格，另一方面又覺得政府早前「每人派一萬元」都未處理，即時可獲資助，也是遠水救不了近火。

▼限聚令升級延長▼