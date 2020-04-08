【新冠肺炎】港鐵7月起車費扣減20%　全月通獲100元優惠為期半年

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，多個行業受到衝擊。特首林鄭月娥今日（8日）傍晚6時召開記者會公布第二輪防疫抗疫基金，其中提及建議港鐵由今年7月1日起，下調車資兩成，為期6個月，當中一半費用由政府支付。 港鐵公司其後發新聞稿公布，由今年7月1日至明年1月1日將提供為期6個月「程程20%車費扣減」優惠，是現時3.3%扣減優惠的加強版；並向所有全月通乘客提供100元折扣優惠，同樣為期6個月。

▼限聚令升級延長▼

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就所有全月通乘客購買月票方面，五款全月通加強版包括上水/烏溪沙- 尖東、屯門- 南昌、屯門- 紅磡、東涌 – 南昌、東涌 – 香港全月通加強版，以及港鐵都會票，乘客於今年7月至12月期間的6個月內，每次購買均可獲100元扣減。

五款全月通加強版及港鐵都會票乘客，由今年7月至12月期間的6個月內，每次購買均會獲得100元扣減優惠。（港鐵文件）

港鐵表示，新一輪支援措施預算收入損失約16億元，實際金額取決於該6個月的實際乘客量。而政府將承擔實際總收入損失的一半，並以8億元為上限，其餘收入損失將由港鐵承擔。



實際上，是次特首林鄭月娥建議港鐵下調車資兩成，且一半費用由政府補貼。惟港鐵將原本的「程程車費3.3%扣減」加強，以「程程20%車費扣減」優惠代替，故實際港鐵是多提供6.7%優惠予市民，以共度時艱。

港鐵行政總裁金澤培表示，過中數月港鐵在票價、商場及車站租金方面已推出多項紓緩措施。新一輪計劃平衡了多方面考慮，並與政府磋商制訂，他表示歡迎政府決定，期待疫情緩和後，令本港經濟可重拾正軌。