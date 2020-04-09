【新冠肺炎】謝偉銓冀加快物管業支援申請批核　資助屬鼓勵性質

新型冠狀病毒疫情持續，隨著政府陸續推行多項防疫措施，各行業均受到衝擊。政府早前宣布防疫抗疫基金2.0，將向合資格的員工提供工資補貼。 物業管理業監管局主席謝偉銓指，就早前落實的物業管理業界抗疫支援計劃，物監局共接獲逾3,700宗申請，惟截至4月初僅審批不足兩成、約600宗個申請。他承認審批速度不理想，希望能加快處理申請。 至於有指資助金額、援助名額不足，他指超過九成申請均有足夠名額，認為支援屬「鼓勵性質」，難以照顧所有人的需要。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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政府於2月發布的第一輪「防疫抗疫基金」，包括向物業管理業界提供經濟援助，前線物管員工（即清潔和保安員工）每人每月可獲1,000港元的「抗疫辛勞津貼」，計劃將於4月15日截止。

批出不夠二成申請

物業管理業監管局主席謝偉銓受訪時指，截至4月共接獲超過3,700宗申請，以單棟式住宅大廈為主。他指，現時僅批出約600多宗的申請、涉款約1,800萬，因當中有申請提交文件不足、同事間需要磨合期等，承認比例不算高，但強調「每日都有批錢。」他稱正研究加快流程，包括或需員工於復活節假期處理申請。

物業管理業監管局主席謝偉銓指，物業管理業界抗疫支援計劃共接獲逾3,700宗申請，惟截至4月初僅審批不足兩成。（黃寶瑩攝）

「唔好睇銀碼，最緊要睇心意」

計劃規定每幢合資格樓宇最多有六個申請名額，對於有指名額不足，謝偉銓指超過九成接獲的申請個案名額足夠，甚至有個別申請未有用足六個名額。他獲悉部份員工未能全數取得4個月的資助金額，但坦言難照顧所有人需要。

至於會否再加碼擴大資助金額，他指資助屬「鼓勵性質」，相信每月額外發放的1000港元能協助前線員工購買防疫裝備，「唔好睇銀碼，最緊要睇心意。」他稱，曾經接獲不合申請資格的樓宇業主投訴，包括工業、停車場、寫字樓等，已向政府反映意見，希望能擴大受資助對象。

「物管支援計劃」由2月24日起接受申請，共接獲超過3,700宗申請。（資料圖片）

他稱業界對於今次的補貼感到開心。（黃寶瑩攝） 他坦言，業界對於今次的補貼感到開心，「比到信息政府好care佢哋……對佢哋係一種鼓勵。」他說，明白有人認為金額不夠，但業界仍然接受，「最緊要有先、快啲比到佢哋。」

特首林鄭月娥於周三（8日）宣布推出第二輪「防疫抗疫基金」，總開支超過1300億港元，當中包括動用800億元的保就業計劃，向受影響受僱員工提供工資補貼，為期6個月。不過，當中未有再涵蓋物業管理業界。謝偉銓指歡迎有關措施，指物管業主要於招聘方面有困難，估計相關補貼對公司有幫助。他又指，將繼續爭取將資助擴至其他樓宇，盼政府能按緩急次序再擴大計劃受惠對象。

▼限聚令升級延長▼

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促政府分拆工程

謝偉銓身兼建築、測量、都市規劃及園境界界別立法會議員，指出受疫情影響業界生意下跌超過兩成，不少人需要放無薪假等。他希望疫情緩和後，政府可增加小型工程數量，包括分拆政府工程，既能協助中小企，亦可加快工程進度。

身兼物業管理業監管局主席、立法會議員謝偉銓說，支援計劃屬鼓勵性質。（黃寶瑩攝）

​民政事務局表示，截止今日（9日），受委托執行「物管支援計劃」的物監局已收到約5,500份申請，當中約925宗申請已獲批核，涉及資助金額約2,900萬元，惠及約9,600幢樓宇及6,500名前線物業管理員工。

民政事務局局長劉江華今日物管、清潔及保安業界代表會面，就優化「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」聽取意見。劉江華表示：「隨着疫情發展，在工業大廈、商業大廈和商場參與清潔和保安的前線物管員工，亦面臨更大公共衞生的挑戰，工作量大為增加。為讓更多前線物管員工受惠，以肯定他們在這關鍵時期盡心盡力的服務，我們正計劃把『物管支援計劃』合資格物業類別擴展至工業大廈、商業大廈和商場。我們會根據這些物業的特性，以及『宜快不宜慢』、『宜簡不宜繁』和『宜鬆不宜緊』的原則訂定細節，並會盡快公布詳情。」