瑪麗醫院末期肺癌女病人以圍巾吊頸　獲醫護搶救後不治

瑪麗醫院今天（8日）晚上公布，一名末期肺癌女病人昨天晚上以圍巾綑縛頸部及病床手拉架，醫護人員立即解下病人進行心肺復甦，惟病人經搶救後於今日凌晨證實不治。 院方指，對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

瑪麗醫院末期肺癌女病人以圍巾綑縛頸部及病床手拉架，搶救後不治。 （資料圖片）

瑪麗醫院發言人公布一宗醫療風險警示事件，一名末期肺癌女病人4月5日因氣促入住該院腫瘤科病房，醫護人員評估病人後，認為其臨床情況及情緒均穩定。一名病房職員曾於4月7日晚上約11時15分向病人提供服務，病人當時情緒穩定並無異樣，惟大約15分鐘之後，職員再查探病人情況，發現病人以圍巾綑縛頸部及病床手拉架。醫護人員立即解下病人進行心肺復甦，並通知病人家屬，惟病人經搶救後於今日凌晨證實不治。

院方對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方稱，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。