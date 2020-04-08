新冠肺炎｜增25確診至961　石湖墟賽馬會診所助理住上水海禧華庭

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增25宗確診個案，累計至961宗，當中15人曾於潛伏期身處外地，四人為留學生。沒有外遊記錄的人士中，包括石湖墟賽馬會普通科門診診所1名57歲女運作助理。據衞生署衞生防護中心資料，該名運作助理4月3日出現喉嚨痛徵狀，居於上水新成路88號海禧華庭第2座，非常接近她工作的診所。 另外，據當局資料多名確診者居住地點均所價不菲，如第947宗個案、20歲女子，居住在半山干德道7號明珠台D座。她留學美國，3月20日返港，日前已完成強制檢疫，惟至4月2日始發病，今日確診。另外，一名5歲、曾到過荷蘭及法國的確診男童則住在西貢早禾居，該處主要為獨立屋。 今日暫時有4人仍等待送院，包括上述的5歲男童。

今日確診而沒有外遊的個案中，兩宗個案暫時未有源頭，包括第945宗個案及第961宗個案。第945宗個案為57歲石湖墟賽馬會普通科門診診所女運作助理，現時於北區醫院留醫。第961宗個案則為31歲女子，她於4月1日開始咳嗽、喉嚨痛及頭暈，居住於黃大仙竹園北邨桃園樓，於律敦治醫院留醫。今日當局表示，她為印度籍，於一間菲律賓銀行工作。

至於其餘的無外遊確診個案，則與早前個案有關連。有3人由檢疫中心送院，包括第941宗個案的57歲男子，他沒有病徵，為個案834的丈夫，個案834曾到過瑞士及法國。第943宗個案為31歲女子，她為早前確診國泰航空地勤人員（第833宗個案）的妻子。

另一名由檢疫中心送院的個案為第951宗，她是47歲女子，於4月5日起發燒，是第499宗個案的家人，第499宗則為酒吧「Dusk Till Dawn」的職員。

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銅鑼灣卡拉OK群組確診個案再新增 一人為皇室堡馬莎員工

另外，銅鑼灣卡拉OK群組確診個案再有新增個案，包括第954宗個案為27歲女子。她有出席「唱K」聚會，但現時已非馬莎員工。她於4月1日出現疲倦的病徵，居於柴灣新翠花園6座，現時仍等待送院。第944宗個案為37歲男子，他是早前確診皇室堡馬莎員工（第903宗個案）的同事。該名37歲男子沒有病徵，居於屯門富泰村健泰樓，現時於基督教聯合醫院留醫。

第957及958宗個案則為早前確診馬莎員工（第932宗個案）的父母，第957宗個案為55歲女子，於3月30日開始失去嗅覺、呼吸困難及背痛；第958宗個案則為57歲男子，於4月7日發燒及頭痛。他們與第932宗個案同住於柴灣康平街8號華裕閣。翻查資料，第932宗個案為24歲男子，他於3月29日開始流鼻水。

據衞生署衞生防護中心資料，該名運作助理居於上水新成路88號海禧華庭第2座。（Google地圖截圖）

兩幼童外遊後確診

第940確診者為一名五歲男童，他在1月至4月4日到過荷蘭及法國，沒病徵，居於西貢豪宅早禾居，他為強制家居檢疫人士，截至中午12時仍未被送院。

另一名新增確診者為兩個月大男童（第953宗個案），他沒出現病徵，住在西營盤縉城峰2座，但他在3月13日至4月1日跟隨父母及外傭曾到訪英國，其外傭早前亦確診（897宗個案）。

四留學生確診 一女生居於半山豪宅

今日新增的25宗個案中，有15人有外遊紀錄，當中4人為留學生，他們分別從英國（959）、加拿大（956）及美國（938及947）回港。其中一名為居於西半山豪宅（明珠台D座）的20歲女生（947），她早在3月20日從美國回港，於4月2日失去嗅覺，已被送往瑪麗醫院。

健身中心新增確診者住油塘工廈

薄扶林健身中心群組中再現確診者，新增確診者為第960號確診的25歲男子，他報稱住在油塘工業城B1座，他在4月3日發病，流鼻水及腹瀉。今日衞生防護中心透露，確診者曾與另外六至七人到過患者（801)家中開會。

一貨機機師及一居英男子回港前已發病

另外，946號確診者為貨機機師，他在3月28至4月3日曾去過土耳其及哈殺克，早於3月30日發病，出現喉嚨痛及失去嗅覺，報稱住處為東涌藍天海岸第6座，已送入瑪嘉烈醫院。

至於950號確診個案一名68歲男子，原居於英國，他在4月1日出現咳嗽，4月4日返港後正接受強制家居檢疫人士。其兒子（641號確診個案）早前亦確診，二人曾在英國逗留過一段時間。