退休漢稱妻不在唯有用女兒滿足性慾　官斥：淫棍的獸行　囚40月

退休漢聲稱因妻在內地無法滿足其性慾，趁讀小學的女兒想玩電腦遊戲時，要女兒躺下讓他淫辱，女兒見內褲沾濕追問原因，被告只答：「睇咩啊，去沖涼啦。」女兒讀中三時才向社工透露事件。退休漢今(9日)在區域法院承認非禮親女，又稱深感後悔及一時愚蠢才犯案。法官判刑時指被告行為是「淫棍的獸行」，令人扼腕，又斥他破壞父女之間的信任，考慮事主無受長期影響及被告認罪等因素，判被告入獄3年4月。

65歲被告在區域法院承認非禮親女兒，被判入獄3年4月。(資料圖片)

被告65 歲，報稱退休人士，教育程度至小六，承認一項非禮罪，指他在2010至2012年某天，在土瓜灣一單位內非禮一名16歲以下女童X， 即他的親生女兒，當時X約10至12歲；被告原被控另一項故意襲擊致令兒童受到損害的控罪，則在法庭存檔，不作起訴。

女兒想玩遊戲要先躺床上

案情指，女事主X與母親來自內地，X在 2007年移居香港，與被告同住在土瓜灣，母親則至2013才從內地移至香港定居。案發於 2010至2012年間，當時事主X就讀小二至小三期間，有一天她無需上學，與被告單獨在家。X向被告稱想玩電腦遊戲，被告卻要她脫下褲子並躺在被告床上。X照辦後被告亦脫下褲子並躺在X背上，其後被告更壓向X，再上下擺動其身體。

被告有在X內褲上射精

控方指被告陰莖有可能隔著內褲而接觸到X 的私處，但沒有插入X的陰部內。被告並有在X的內褲上射精，然後用紙巾和濕毛巾替X 及他自己清潔。X 一直沒有將事件向外人披露，至數年後X就讀中三時，才將事件向身邊朋友和學校社工和盤托出，經社工了解後報警處理。

指妻不在唯有用女兒滿足需要

警方拘捕被告後，被告警誡下承認案發時妻子身在海南，不在他身邊，唯有利用女兒滿足性需要；被告又稱他在射精之後，女兒曾問他為何她的內褲會沾濕，被告當時沒有解釋，只對X說：「睇咩啊，去沖涼啦。」

教子女要做良好公民

辯方求情時表示，被告沒有刑事案底，患有糖尿病、前列腺問題、高膽固醇等長期病，而家中尚有92歲母親需要被告照顧。被告曾有兩段婚姻，其中他與前妻共育有3女1子，而與現任妻子則育有 一名女兒，即事主X。

辯方又呈上由X、X母親、被告前妻以及被告與前妻所育的三名女兒所撰寫的求情信，指被告是一名有愛心的好丈夫、一直悉心照顧家庭和教導子女要成為良好公民、為人儉樸無不良嗜好；被告為人有責任心，對社會有貢獻，現在被告已經知錯並收到懲罰，故希望法庭能給予被告一次機會改過自身。

女兒求情指被告一時犯錯

其中X在其親手撰寫的求情信中，X亦表示父親（即被告）只是一時犯錯，對她的影響不大，希望法庭能給予父親一次機會，讓他有機會照料年老的祖母。被告亦親筆撰寫求情信，指明白他所犯過錯十分嚴重，祈法庭體諒他有悔意給予輕判。

辯方續稱，事件與被告一向的良好品格相違，本案之後並無再次發生，此事只是偶發事件；被告年事已高，其妻女亦已搬離被告的住宅，故重犯機會極微，考慮到此事對X的影響不大，祈法庭接納被告求情輕判被告。

法官沈小民指被告行為猥褻程度十分嚴重，直斥是「淫棍的獸行」，令人扼腕。(資料圖片)

官指猥褻程度十分嚴重

主審法官沈小民在判刑時指，案發時被告因妻子不在身邊，無法滿足性慾而轉向侵犯稚齡女兒，違反了父親照顧子女的天職和破壞父女間誠信。沈官指被告用下體摩擦女兒私處的猥褻程度十分嚴重，痛斥被告所為乃「淫棍的獸行」，令人扼腕，絕對無法原諒。

可幸事件中被告實際上並無與X 性交，X 事後亦沒有長期或負面的影響，相信本案屬單一事件，被告亦獲X 以及其他家人原諒和支持。最終沈官將量刑起點定為5年，考慮被告認罪減刑至3年4個月監禁。

案件編號 DCCC 756/2019