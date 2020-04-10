新冠肺炎・最新｜新增16宗　二人返港完成檢疫後自行驗口水確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日新增16宗個案，累計至990宗。曾參與3.31太子站行動的確診警長，肺衰竭情況危殆，要入深切治療部插喉治療。 今日（10日）是復活節長假第一日，醫生和當局都呼籲市民警惕社交接觸，降低感染風險。美容院、按摩院今日起要關閉14日。

新冠肺炎｜確診警長危殆ICU插喉 醫管局改以往做法拒答治療方案

▼3月31日 太子站 一參與行動警長確診危殆▼

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

張竹君：新增16宗確診，編號為975至990，年齡介乎17至75歲，6女10男。15人有外遊，8人是學生。

#976，28歲男，無外遊，本來無高危因素，後來發現其女友在3月18至20日去過尖沙咀酒吧All Night Long。3月25日不適，已安排其女友測試，正等候結果，懷疑是All Night Long二代傳播。

#977，去過阿姆斯特丹和巴黎，當時不舒服，之後覺得自己康復。3月24日返港後家居檢疫，不覺得有問題，完成後擔心，去驗口水，驗出陽性。

#978，英國返港，3月19日完成檢疫，無病徵，之後化驗為陽性。

數字下降，但不能說壓制疫情，可能還有無病徵的無檢測出來。觀察到很多人出街，因為復活節假期，促請市民保持社交距離，避免不必要聚集，出行前要想清楚。

何婉霞：醫管局呈報91宗懷疑個案，共708人隔離治療。再多16確診病人康復出院，至今已有309人康復。661個病人仍在14公院接受治療。

15人情況危殆，新增 #854（46歲男警員）、#956病人危殆；9人情況嚴重，新增：#499。兩位新增危殆病人，因為身體轉差而轉入深切治療部，要插喉，用呼吸機幫助呼吸。

#595病人要使用人工肺，之前要用呼吸機，今日情況轉差，用人工肺幫助治療。醫管局20多部人工肺。

上水石湖墟賽馬會診所所有環境樣本呈陰性。

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