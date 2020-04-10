新冠肺炎｜確診警長危殆ICU插喉　醫管局改以往做法拒答治療方案

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天（10日）增加16宗個案，累計確診數字升至989宗。 今天新增的個案中，15人都有外遊史，只有1人屬本地個案，但他的女朋友亦到酒吧All night long，懷疑亦屬該群組的二代傳播。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指雖然個案數字回落，但發現不少人在復活節假期都外出，直言擔心如市民鬆懈，再次聚集，會有第二波疫情。 另外，661名留院確診者中有15人危殆，包括46歲男警長，以及一名75歲老婦，該婦人情況轉差，今天開始需用人工肺，是本港首名使用人工肺的病人。而醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生被追問男警長為什麼由穩定突然轉差，有甚麼高危因素及治療方案時，多次以病人私隱理由拒答。

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對於新增個案數字減少，亦沒有源頭不明個案，張竹君醫生指，雖然個案數字回落，但發現不少人在復活節假期都外出，直言擔心如市民鬆懈，再次聚集，會有第二波疫情，未來疫情走勢視乎市民是否能保持社交距離，她呼籲市民外出前應三思，最好留在家中，保持社交距離。

何婉霞稱，75歲婦人（第595宗個案）已入深切治療部一段時間，使用呼吸機協助呼吸，但情況轉差，醫生評估後，決定今天開始為病人使用人工肺，是首位需使用人工肺的本港病人。

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