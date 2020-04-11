新冠肺炎│百跨境司機無健康證被拒入境內地　活豬少三成　貴14%

新冠肺炎疫情持續，廣東省政府周五（10日）起規定跨境貨車司機入境內地時，必須提供健康證明。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，新措施實行首天，不少司機都不清楚要求，內地核實證明的需時亦比平日多兩至三倍時間，令數百架貨車最終未能入境，或會影響本港未來的食用品供應。 據食環署網頁資料，周五（10日）只有1,355隻內地活豬進口，較周四少三成，為今年2月以來最少；即使同日本地活豬增加供應近一倍，全日總活豬供應仍屬本月以來最少，以致活豬拍賣平均價創3月以來最高價，每擔（100斤）達3,911元，較周四貴14%。 工會昐內地政府提供彈性安排，並促港府提供認證健康檢測診所名單，方便跨境貨車司機可以合理價格申請健康證明。

多名司機從本港離境後，因未達內地政府新要求，未能入境內地，文錦渡口岸附近出現貨車車龍。（業內人士提供）

工會：五名司機就有一人未持有效健康証明

內地日前宣布收緊香港貨車司機入境政策，由周五起所有入境內地的香港貨車司機，須持有效健康證明。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，受疫情影響，司機開工機會減，加上新措施宣傳不多，不少司機都不清楚新安排，估計本港約一萬名跨境貨車司機中，有兩成人的採檢已逾期，又或從未接受檢測，意味每五名跨境貨車司機，就有一名未能入境。

通關時間增長兩倍 出境現車龍

陳迪手指，絕大部分跨境貨車司機沒底薪，只以按路程收費，疫情下不少內地工場及工廠停工，跨境司機收入大減兩至三成，目前約八至九成鮮活類工場恢復運作，卻迎來新措施。他解釋，新政下，通關時間由平常約15分鐘，增至30至45分鐘，車龍不斷，估計單在周五，已有近300輛貨車司機未能成功北上：「平常中午已上完貨，可起程回港，但今日（10日）中午仍排隊中，不少司機打聽後得悉未符安排放棄入境，亦有一半人等太久放棄，加起來都有二、三百人。」

陳補充，新措施實行首天，約20名司機到達文錦渡口岸始知未符規定，被拒入境而要折返，當中大多是負責豬牛等鮮活食品的司機，估計近日鮮肉等食用品供應將受影響。

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活豬拍賣價創3月以來新高

據食環署資料，本月初以來內地入口活豬有2,000隻，惟至周五跌至只有1,355隻，驟減三成，是2月以來最少；即使同日本地活豬供應增至569隻，比周四增近一倍，為3月以來最多，但最終活豬供應數目亦創本月新低、僅有1,924隻。

供應減少，導致活豬每擔拍賣平均價創3月以來高位，達3,911元，較周四3,435元升高14%。



陳迪手希望內地政府在新政實施初期提供彈性安排，讓司機可在通關時採樣，令現時兩千多名未符要求的司機可獲健康證明；同時促港府與內地政府溝通，提供兩地皆認可的診所名單，方便司機在合理價格內進行檢測，確保兩地貨運往來順暢，保障司機生計。