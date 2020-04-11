新冠肺炎｜試新藥瑞德西韋68%患者改善病情　用藥者整體死亡率13%

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒疫情肆虐全球，美國藥廠吉利德科學公司今早（11日）在醫學權威《新英倫醫學雜誌》上，發布以瑞德西韋治療嚴重患者的首個臨床研究結果。研究顯示，68%患者服藥後，吸氧有改善；15%患者服藥後病情惡化，整體死亡率為13%。六成患者服藥後出現副作用，最常見的是肝臟酶指數升高、腹瀉，皮疹和腎功能障礙。

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研究涉及61名情況嚴重或危重的新型肺炎患者，當中8人的數據出現問題，需被剔除。餘下的53名患者，年齡介乎23至82歲，當中22名是美國人；21名是歐洲人；9名是日本人；1名是加拿大人。34名患者需要插喉或使用人工心肺機，當中26%人有高血壓；24%人有糖尿病；18% 人有高血脂；15%人有哮喘。患者需接受10天療程，包括第一天在靜脈內注藥200mg，隨後9天每天服藥100mg，再跟進最少28天。

整體死亡率為13%

研究發現，接受瑞德西韋療程後，36名患者在吸氧氣有改善（自行呼吸或以呼吸儀器協助），佔68%；但有8人情況惡化，佔15%。25名患者經治療後可出院，佔47%。然而，共有7人經治療後死亡，即整體死亡率為13%，患者由開始用藥至死亡平均相隔15日。

在30名需插喉的患者當中，17人用藥後可拔喉並自行呼吸，佔57%；原有4名患者需使用人工肺，3人用藥後不再需要使用，佔75%。在7名死亡患者當中，6人屬於曾使用人工肺或插喉兩個組別，死亡率為18%。

新冠肺炎：吉利德科技公司的瑞德西韋被視為有望抗疫的藥物，圖為該公司3月在生產基地研瑞德西韋。（AP）

六成人有副作用

瑞德西韋的副作用方面，共32名，即六成患者在隨訪期間報告了不良反應，最常見的是肝臟酶指數升高、腹瀉，皮疹，腎功能障礙和低血壓等，其中12名患者出現了嚴重副作用，譬如多器官功能障礙綜合症、敗血性休克，急性腎損傷，4名患者提前終止療程。