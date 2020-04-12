新冠肺炎．最新│單日新增僅4 宗　1人未曾外遊　累計1005宗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日新增4宗個案，為近一月個單日最少，案累增至達1,005宗。 復活節假期遇上周日，各區都有不少市民外出「放風」，將軍澳單車館公園、石澳沙灘都有人一家大小耍樂。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生強調市民不應掉以輕心，憂慮復活節聚集者中有隱形患者，料一至兩星後會反映出來。 港大的研究發現，感染新型冠狀病毒患者可以毫無病徵，但同事病毒已在患者體內大量複制，形容如同「忍者」，令人防不勝防。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君忠告市民仍要防範，直指「一鬆懈自然就會多咗人傳播」。

【16:55】何婉霞表示，第854宗個案、即西九龍警區機動部隊警長仍然危殆，需要插喉及用呼吸機。

【16:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，總部辦事處一名文職人士家人確診，該同事要入隔離營，辦公室已安排清潔及通知相關同事。她主要回應指，社交媒體上有人指有屯門醫院急症室護士、博愛醫院社康護士，總部辦事處一名員工確診都不是事實，三人只因接觸確診病人要隔離，他們不是確診患者。

【16:45】「限聚令」將於4月23日結束，張竹君稱政府會再檢視情況是否廷期，她強調目前仍不適合外遊。

【16:40】對於本地個案下跌，張竹君回應稱，最近數日的確診下降，不能說已控制；其他地方的情況仍然嚴重，「我們未來肯定會再有個案」。她指今日數字只反映過去一至兩星期的情況，因有潛伏期，對於復活節聚會，她指要過一至兩周後，才會見到是否有第二波，強調不能掉以輕心。

張表示，今日有初步陽性及數位不確定的個案。

衞生署公布今日新增個案只有4宗，為近一個月新低。（盧翊銘攝）

新冠肺炎│單日增4宗確診近一個月最少 張竹君：復活節影響未現

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布，今日截至下午4時，新增個案只有4宗，累計增至1,005宗，是3月14日同樣錄得4宗以來新低。新增患者為2女2男，年齡介乎21至63歲，3位有外遊。

1002：56歲男，在美國回港，4月9樣本確診；

1003：63歲女：為第902宗的密切接觸者，唯一沒有外遊；

1004：20歲男，英國留學，3月29回港，4月8日頭痛，送院化驗；

1005：21歲女，是第956宗的家人，加拿大學生，4月9在檢疫中心，4月11日發燒，送屯門醫院。

【16:24】近數日疫情開始減緩，今日在銅鑼灣和旺角一帶觀察，口罩價格已大幅回落，長期缺貨的兒童口罩亦有大量供應。多間藥房外貼上「清貨大減價」的字句，買兩盒可省5%至10%；港間藥房推出港產口罩，記者發現銅鑼灣的售價，比旺角一盒叫價300元便宜約50元。

有市民指現時口罩價格便宜，因此一次過「大手買入」五盒以備不時之需。

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【12:30】據了解，早上新增兩宗新型肺炎初步確診個案，其中一名21歲女病人是屯門醫院的病人，其28歲兄長早前已確診，該名兄長現時於深切治療部留醫；而另一名初步確診病人，來自亞博館的檢測個案。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【01:00】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（11日）新增11宗確診個案，累計達1,001宗。在這批確診個案中，只約300人是沒有外遊記錄，其餘近70%的確診者亦曾外遊，而留學生則佔近四分一。

最多確診者到過的地方為英國，超過380人，人數比本地確診個案更多。

曾到過內地或由內地來港的個案，共有約24人，當中一半涉及湖北及省會武漢。日本是港人最愛的旅遊地點，而曾到過日本的確診者則有約12人，比例不算多，惟當地近日出現爆發，昨日確診者中就有2人剛於上周才由東京返港。

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