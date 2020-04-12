新冠肺炎．最新│消息：增兩宗初步確診個案　其中一病患來自屯院

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港確診個案累計突破1,000宗，達1,001宗。復活節假期遇上周日，各區都有不少市民外出「放風」，人流明顯較假期前增加。當局及專家提醒市民，仍然盡量保持社交距離，不建議外出用膳，以免再爆疫情。 港大的研究發現，感染新型冠狀病毒患者可以毫無病徵，但同事病毒已在患者體內大量複制，形容如同「忍者」，令人防不勝防。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君忠告市民仍要防範，直指「一鬆懈自然就會多咗人傳播」。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【12:30】據了解，早上新增兩宗新型肺炎初步確診個案，其中一名21歲女病人是屯門醫院的病人，其28歲兄長早前已確診，該名兄長現時於深切治療部留醫；而另一名初步確診病人，來自亞博館的檢測個案。

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【01:00】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日（11日）新增11宗確診個案，累計達1,001宗。在這批確診個案中，只約300人是沒有外遊記錄，其餘近70%的確診者亦曾外遊，而留學生則佔近四分一。

最多確診者到過的地方為英國，超過380人，人數比本地確診個案更多。

曾到過內地或由內地來港的個案，共有約24人，當中一半涉及湖北及省會武漢。日本是港人最愛的旅遊地點，而曾到過日本的確診者則有約12人，比例不算多，惟當地近日出現爆發，昨日確診者中就有2人剛於上周才由東京返港。

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