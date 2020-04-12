羅致光指2020年1至3月新職工會登記達1578宗 　較2018年增近100倍

勞福局局長羅致光指，社會上籌組職工會的氣氛突趨熾熱，截至2019年底，已登記的職工會總計有917個，但在2020年1月至3月期間，收到新職工會的登記申請已多達1 578 宗，數目與2018年16宗以及2019年的142宗相比，增幅分別是近100倍和10倍；他指，以過往每年只需要處理10至30宗成立新職工會申請的人手，難以應付這個「海嘯式」的申請數目，勞工處已經透過內部調配安排額外人手，曾加12倍人力處理登記申請及相關工作，預計在4月內能完成處理約60宗申請，其餘將於5月後陸續處理。

羅致光今(12日)於網誌以「新職工會的登記浪潮」為題，談及自去年底開始，社會上籌組職工會的氣氛突趨熾熱；他指，截至2019年底，已登記的職工會總計有917個，而在2020年1月至3月期間，收到新職工會的登記申請已多達1 578 宗，.數目相比於2018年的16宗和2019年的142宗，增幅分別是近100倍和10倍。

他指，在2019年11月至2020 年3月，職工會登記局已完成100宗新登記申請，截至今年3月底，有1,607 宗申請正在處理中；然而，以過往每年只需要處理10至30宗成立新職工會申請的人手，難以應付這個「海嘯式」的申請數目，為盡快處理申請，勞工處已經透過內部調配安排額外人手，包括11名勞工事務主任職系及一名文書職系的職員，粗略估算已增加12倍的人力處理新職工會的登記申請及相關工作。

羅致光指，預計勞工處在多方面的工作量只會有增無減，加上因應疫情政府實施的特別上班安排，要再「加碼」調配人手處理新職工會的登記申請，恐怕有一定困難，而香港經濟正受到疫情的嚴重影響，勞資問題將會大幅增加，勞工處亦需要作內部人手調動，以支援受影響的勞工。

他指，職工會登記局預計在4月內能完成處理約60宗申請，其餘1,500多宗將於5月後陸續處理；但鑑於每宗申請的情況有別，以及視乎個別職工會所提交的文件是否齊備等，處理每宗申請所需的時間不盡相同，進度亦會因而受到影響，所以現階段無法預計最終可在2020年完成的新職工會登記的數目。