【新冠肺炎】教育局推在家體能活動家居運動教學資源供教師參考

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，全港中小學「無限期」停課直至另行通告，現時學校普遍採用的在家電子學習模式仍需持續一段時間。在「停課不停學」計劃下，教育局課程發展處近日製作一系列家居運動網上教學資源供教師參考，當局鼓勵學生「在家進行體能活動」，家長亦可一同參與或從旁協助。

教育局表示，「在家進行體能活動」有助促進親子關係，更可維持良好的身體狀態。「在家進行體能活動」網上教學資源包含體適能活動、健體舞及基礎活動遊戲三大範疇，適合學生及家長在家或空曠的地方進行。

教師、學生及家長可參照教學資料和示範短片，按能力及身體狀況揀選合適的活動進行。教育局引述世界衞生組織的建議，5至17歲兒童及青少年每天應累積最少60分鐘中等強度至劇烈強度的體能活動。

建議在家可進行體適能、基礎活動以及健體舞

教育局推介的在家體能活動包括，體適能活動，能增強心肺耐力、柔韌度、肌力及肌耐力等，並有助神經肌肉鬆弛，消除疲勞，讓人保持精力充沛；簡易有氧的健體舞運動，配合音樂節拍進行身體律動，可紓緩壓力，促進心理健康，亦有效減少身體脂肪及增強心肺功能；以及基礎活動遊戲，可透過具趣味性的體育遊戲，提升初小學生在家參與體能活動的動機，增加運動的時間，讓他們享受活動帶來的益處和樂趣。