新冠肺炎．最新｜增至1010宗　瑪嘉烈醫院病房負壓系統故障半小時

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，香港截至昨日（12日）累計1,005宗，包括1宗疑似個案；今日（13日）新增宗數維持個位數，共有5宗，累計共1,010宗，當中最小的新增患者為一名14個月大女嬰，與家人及外傭上月中返港，家住億元豪宅花園台，外傭日前已確診。

【17:40】在「限聚令」下的復活節假期步入最後一日。今日繼續有不少市民外出，在荃灣路德圍有不同種類的小食店，吸引大批市民「掃街」邊食邊行。今午約2時起，路德圍已有過百名市民在不同小食店外排隊購買食物，或等待進入餐廳，不少人更在擠擁的街頭上除下口罩進食。有除下口罩的市民坦言擔心疫情，但直言在家中太苦悶，故在假期相約朋友外出，並笑言要除下口罩「吸下新鮮空氣強身健體」。

荃灣路德圍食肆人頭湧湧 市民：擔心都要除口罩掃街、吸新鮮空氣

【新冠肺炎】執法人員巡查食肆逾4萬次 逾兩周以來14宗檢控

+ 2

【17:05】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生證實，瑪嘉烈醫院的隔離病房負壓系統今日曾故障30宗，暫未知影響情況。

新冠肺炎｜瑪嘉烈傳染病中心負壓病房故障半小時 未知受影響人數

【17:03】張竹君表示，居億元豪宅花園台的14個月大女嬰，與祖父母、母親、初生弟弟及外傭早前由英國返港，目前只有她及外傭確診，其他家人未有病徵。

確診14個月大女嬰及其外傭，英國回港後居於億元豪宅半山花園台3座。（歐嘉樂攝）

【16:54】由英國返港的14個月大女嬰無病徵被確診，張竹君表示，是透過與中大合作檢測她的大便樣本才發現。

由於新個案減少，需檢疫的密切接觸者也會減少，張表示，因此會暫緩「10+4」檢疫新政策，即有關人士在最後四日仍會留在檢疫中心，而不會回家檢疫。

【新冠肺炎】單日增5宗 居億元豪宅花園台14個月大女嬰確診

【16:50】連續兩日新增患者出現單位數，張竹君指因紅日門診無開，與私家醫生少了樣本可能有關係，她指留意到市面多了人，希望大家注重社交距離。

【16:45】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，過去24小時，有37名患者出院，仍有13人危殆（192、312、417、427、461、？833、840、854、857、956），6人嚴重。

【16:30】衞生署公布，今日新增5宗確診個案，當中一人無外遊，為三男兩女，累計增至1,010宗，當中1009宗是一名14個月的女嬰。14個月大女嬰為第993宗確診外傭僱主的家人，同住舊山頂道8A號豪宅花園台3座。第993宗為一名32歲外傭，她在2月1日至4月7日與僱主曾到英國，3月28日起發燒，即返港前已發病。

1006：72女士，曾到美國及英國，也到過阿根廷坐遊船，無病徵，在亞博取樣檢診確診

1007：79歲男，與太太由印尼回港，太太為第988宗。

1009：14個月大女嬰，與家人去英國，家傭（993）已確診。她在檢疫中心被檢測發現，無病徵。

1008：67歲男，無外遊，在檢疫中心，，無病徵；兒子是第884宗患者，故是密切接觸者。第884宗患者與Dusk Till Dawn酒吧確診員工（635號患者）有流行病學關連，兩人於同一時間曾到澳門。

1010：51歲男，由英國回港，在英國時已不適，回港後在機場檢測發現陽性反應。

【16:15】政府日前推出第二波抗疫基金，包括撥款800億元補貼僱員薪金，惟僱主需承諾期間不得裁員。有關注基層組織日前進行一項調查，發現有近九成飲食業中小企表示，正在考慮結業或裁員，未有因措施而改變計劃。另外，亦有近三成受訪市民認為薪資補貼沒有幫助，組織建議盡快成立失業援助金。

【抗疫基金】調查：88%飲食業僱主擬照結業或裁員 批補助有限

調查發現，88%僱主正考慮結業或裁員，未有因措施而改變計劃。（受訪者提供）

【15:55】中文大學醫學院長陳家亮撰寫網誌指，防禦政策即使有效亦不可能長年累月地執行，因為「因為我們都是人，都會感到疲累」。不過今次疫情的挑戰是前所未見，他認為市民不能心存僥倖，認為病毒會像當年沙士一樣自然消失，未來市民需做好隨時作戰準備，如疫情放緩可回復適量社交活動；但若疫情突然轉差，大家亦應立即全副武裝躲進「防空洞」，直到警號過後又再跑出來。

新冠肺炎｜長假市民漸鬆懈 陳家亮指需視抗疫生活模式作日常

【14:00】本港近日內地活豬供應大減，由月初的逾1,600隻，減至今日（13日）的1,288隻，令整體供應減少，拍賣價亦因此急升。有街市豬肉檔檔主指近三日活豬肉來貨貨升逾20%，然而因疫情影響生意大跌，亦不敢加價，只好自行負擔多出開支，更坦言「有人買都算好，點加價呀，一加咪再趕人走，收夠本錢都偷笑」。

該檔主又指，疫情影響下街市人流大跌，生意亦大受影響，最差一日生意比以往跌70%，期望政府可協助他們度過難關。

活豬來貨價貴三成 豬肉檔憂影響生意不敢加價：回本都偷笑

活豬供應價半個月升30% 鮮肉大聯盟冀港府改「日日清」穩定供應

【12:40】衞生署由4月11日起推出「10+4」新檢疫措施，即有需要時可安排檢疫人士在入住檢疫中心10天後，通過病毒測試及醫護評估的人士，餘下4天可返回家居繼續隔離檢疫。

據了解，當局正準備動用駿洋邨檢疫中心剩餘兩座大廈，由此意味駿洋邨5座大廈將全數劃歸檢疫用途，同時或需動用駿洋商場，供前線指揮部遷入；此外，八鄉少年警訊永久活動中心加建的組合屋，亦可如期於4月底完成，屆時將交付作檢疫用途。

新冠肺炎｜消息：駿洋邨擬全開5座大廈檢疫 八鄉組合屋月底交付

+ 3 + 2

【12:08】星之子陳易希與製衣商人合作，利用光觸媒技術研發可清洗50次重用的口罩，經紫外線照射後，即可消毒殺茵。另外，二人研發UV紫外線口罩消毒袋，內置紫外光燈，可配合重用口罩使用，每個消毒袋可消毒100次。預計口罩將於短期內推出市面，透過網上及卓悅門市發售。

口罩肺炎│星之子陳易希研發可重用口罩及口罩袋 一套售180元

【10:30】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目表示，醫學上受控的定義，指連續兩個潛伏期沒有新增個案，即是至少28日；若以至少14天「零感染」計算，本港自疫情爆發以來，只有3月15日屬「零感染」。他認為，目前亦未適合放寬限制社交距離措施。

何栢良又指，目前輸入個案大部分未有進入社區，若無本地感染、源頭不明及群組爆發個案，做足防疫措施的情況下，如期於4月24日開考中學文憑試（DSE）相對安全。

新冠肺炎︳何栢良：目前文憑試如期開考相對安全 戶外活動避聚集

【10:00】政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考。教育局局長楊潤雄今日（13日）在港台節目表示，截至目前仍以4月24日為開考目標，他指過去數天的確診數字有下降，但疫情仍未過去，社會疫情受控的情況下才能讓DSE更順利開考，因此呼籲市民盡量留在家中。

楊潤雄同時強調，若疫情出現變數，例如像3月般輸入個案大增，屆時仍有機會押後，他說：「如果大家都無信心，可能再延期都唔奇，但4月24號開考仍然係最大機會。」

【DSE2020】楊潤雄：4月24日很大機會開考 疫情有變或需再延期

昨日總覽：新冠肺炎．4.12│單日確診4宗創近月新低 張竹君：勿掉以輕心

新冠肺炎｜兩人東京返港確診 同機同座號相隔四行 難定機上傳染

新冠肺炎│單日增4宗確診近一個月最少 張竹君：復活節影響未現

口罩肺炎│藥房現口罩「藍山」多買有折扣 港產口罩銅鑼灣平50元

↓↓復活節周日市民湧石澳下水 入將軍澳賞櫻花唞唞氣↓↓

+ 16 + 15 + 14

新冠肺炎│縱橫遊6小時內突撤重辦內地團計劃 皆因張竹君一句話

復活節│單車館公園櫻花盛放 高峰時近十人圍拍 市民稱保持距離

復活節│疫情下泳灘成假日熱點 家長：免子女在家看電視損視力

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

▼限聚令升級延長▼