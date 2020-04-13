新冠肺炎．最新｜星之子陳易希研可重用口罩及殺菌口罩袋

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，香港截至昨日（12日）累計1,005宗，包括1宗疑似個案，當中360宗個案已出院，4宗死亡，其餘641宗仍住院。 昨日新增個案為4宗，近一個月來首度回落至個位數，較單日高峰65宗低九成。不過官員提醒市民勿掉以輕心，也促市民不要計劃5月外遊，否則會影響圍堵政策。

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【12:08】星之子陳易希與製衣商人合作，利用光觸媒技術研發可清洗50次重用的口罩，經紫外線照射後，即可消毒殺茵。另外，二人研發UV紫外線口罩消毒袋，內置紫外光燈，可配合重用口罩使用，每個消毒袋可消毒100次。預計口罩將於短期內推出市面，透過網上及卓悅門市發售。

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▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼限聚令升級延長▼