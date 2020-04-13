【新冠肺炎】星之子陳易希研發可重用口罩及口罩袋　一套售180元

新型冠狀病毒肺炎持續，有專家認為今次疫症是一場持久戰，更估計市民可能需要在未來一年戴口罩，市民對口罩需求仍大。「星之子」陳易希夥拍紡織製衣界港商，研發出一款可重用口罩，即使清洗50次仍可抗菌。另亦發明了一款「殺菌口罩袋」，方便市民吃飯時暫存口罩，口罩袋內置紫外光，更可即時殺滅口罩表面的細菌。 產品會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋，預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品，而5月初在全線卓悅亦有售。

「星之子」陳易希夥拍紡織製衣界港商，研發出一款可重用口罩，即使清洗50次仍可抗菌。（余俊亮攝）

陳易希指，外科口罩並不能重用，而布口罩沒有好的過濾及殺菌效能，觸發他研發一款「光觸媒環保口罩」。他指，口罩為三層設計，最外層是「醫療級光觸媒原料」及運動服用布料，「光觸媒」配合紫外光有殺菌功能；中間一層是可更換的熔噴無紡布濾芯；內層是親膚性布料。

另外，這款口罩內有隔層，用家可按需要在裏面加上「過濾芯」，過濾效能更高。他稱，若市民只到街上買外賣，外出時間不長，毋須使用過濾芯；但若外出一整天，就應在使用時同時置入過濾芯。而他採購的過濾芯達至KN95口罩的標準，即可過濾到99.6%的病毒。

他稱，團隊在科大實驗室做測試發現，「光觸媒環保口罩」過濾效能比起部分外科口罩更好，即使在清洗50次後，仍有殺菌抗菌的效能，但團隊未能做相關的病毒測試。他提醒，過濾芯不可清洗，在清洗前需要先把過濾芯取出；而口罩屬運動布料，不應用柔順劑及漂白水清洗，而應用肥皂手洗。另外，這款口罩有7種顏色選擇，亦可調較耳繩鬆緊度。

他亦發明了一款「UV殺菌口罩袋」，用家在食飯、休息時可暫存口罩，使用時只需把口罩對折放入口罩袋，按下按鈕，內置的紫外光可以消毒口罩3至5分鐘，殺滅細菌。

產品會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯（右下）、殺菌口罩袋（左），預售價為180元。（余俊亮攝）

產品會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋，料可使用1至1.5個月，預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品，而5月初在全線卓悅亦有售。如日後有需要添置過濾芯時，應可單獨購買，20塊售70元。