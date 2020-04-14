新冠肺炎．最新│累計共1010宗　復活節假期群聚影響未來兩周浮現

新型冠狀病毒疫情持續，昨日（13日）新增宗數維持個位數，共有5宗，累計共1,010宗，當中最小的新增患者為一名14個月大女嬰。 四日的復活節假期結束，連日來大批市民外出「放風」，恐再出現本地感染群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，影響會於一至兩周內出現。

昨日總覽：新冠肺炎．4.13｜增至1010宗 兩人英國同機返港 14月大B女確診

新冠肺炎｜兩確診者同機英國返港 座位只相隔三行 一人早有病徵

【新冠肺炎】單日增5宗 居億元豪宅花園台14個月大女嬰確診

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▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【06:00】新冠肺炎肆虐，人心惶惶。這間800多平方呎的主題式社會房屋「光房」，以繪畫為題，也滿載人情味。單親媽媽Eva與兒子Evan，與另一戶單親家庭共住。同一屋簷下，家居共用，接觸頻繁，Eva月前主動提出暫遷至友人家中，以便騰出空間，讓由內地返港的「同屋住」家庭接受家居檢疫，「唔想佢哋困在房入面，大家都好。」

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，內部規定同屋共住的「光房」不可作家居隔離之用，惟租戶體現互助互愛精神，「已經好似一家人咁。」

新冠肺炎│社會房屋同屋返港需家居檢疫 單親媽媽暫遷出有原因

新冠肺炎︳市民在家抗疫煮食 烘焙店麵粉缺貨 店員︰好似搶廁紙

荃灣路德圍食肆人頭湧湧 市民：擔心都要除口罩掃街、吸新鮮空氣

【DSE2020】楊潤雄：4月24日很大機會開考 疫情有變或需再延期

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼限聚令升級延長▼