新冠肺炎・直播｜增3宗確診　林鄭月娥6點見記者

新型冠狀病毒疫情持續，今日新增3宗確診，均為海外輸入個案，累計至1013宗。男高音歌唱家莫華倫從泰國返港後確診，消息指他在泰國時已經確診，一度入住深切治療部，之後檢測呈陰性後出院返港，當局正聯絡泰國索取更多資料，暫將他列為海外確診，不配上編號。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者。

黃加慶：這兩日疫情稍紓緩，令大家沒有那麼憂心，但千萬不要鬆懈，疫情仍有機會反覆。保護自己、避免受感染，保護身邊的人，不要成為「播毒者」，不希望令前線醫護百上加斤，要保持個人衛生、時常洗手、戴口罩，避免到人多的地方，減少群聚，留意自己有無不舒服。

張竹君：新增3宗確診，編號為1011至1013，均為外地返港。

#1011，53歲男，美國返港，亞博館驗深喉唾液後確診，無病徵。

#1012，16歲男學生，美國返港，亞博館驗深喉唾液後確診，無病徵。

#1013，英國學生，住元朗，完成家居檢疫後，父親帶他及兄弟去私家醫院檢驗，呈陽性，CT Value帶毒量較低。返港後無取口水樽，暫時不知道何時發病。密切接觸者須檢疫。

另外一宗，61歲男子（男高音莫華倫），泰國返港，曾經到美國和德國。在泰國治療後檢測陰性，亦有准許上機的報告。會再與泰國當局了解詳細醫療情況，如果證實在當地確診，將不計算編號。在泰國發燒，醫好後無病徵，再次感染的機會較低，可能是「水尾」被我們驗到。

早前確診的#981外傭，亞博館留口水後，理應直接回家，但中途去過環球大廈的銀行。

庾慧玲：

瑪嘉烈醫院傳染病中心的負壓病房一組路由器有問題，令送風、抽風系統暫停5至34分鐘，情況罕見，已通知機電署檢查。有69名病人，當中44名是冠狀病毒陽性的病人在內，當時無高風險程序，即時換了N95等，對外傳播風險極之低，已進行清潔。事先無結果通知負壓系統需要維修，所以事前無安排。會提醒承辦商，若再要維修負壓系統，要提早通知醫院作部署。

知道病人無離開過病房，醫護人員有無進出過病房，再試無此資料。有九間醫院用類似的路由器，由機電工程署負責維修，未有詳細名單。正調查是路由器故障導致出現問題，還是維修路由過程中有人暫停負壓運作。

▼男高音莫華倫▼

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【11:19】據了解，屯門醫院今天新增一宗初步確診個案，患者是22歲男子，他在3月24日由英國回港，完成14天家居檢疫，但到養和醫院做病毒測試，卻呈陽性反應，而屯門醫院為他做的測試亦初步陽性。

【10:06】據了解，中國男高音莫華倫從泰國回港後，初步確診新型冠狀病毒肺炎，入住東區醫院。消息指，他在泰國已確診，曾入住當地醫院，更一度需入深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院。

消息人士透露，莫華倫3月17日由美國紐約坐飛機到泰國，在泰國確診及入住曼谷一間醫院，3月21日轉入深切治療部，他在3月31日、4月3日及4月7日都曾做病毒測試，均呈陽性反應，直到4月11日才驗到陰性，隨即出院，4月12日抵港，因樣本化驗結果呈陽性而在昨天再次入院。

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▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【08:00】截至周二（14日）上午8時，全國確診病例83607宗，累計死亡人數3351人，疑似病例72宗，治癒病例78209宗，累計境外輸入1378宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3221人。

【06:00】新冠肺炎肆虐，人心惶惶。這間800多平方呎的主題式社會房屋「光房」，以繪畫為題，也滿載人情味。單親媽媽Eva與兒子Evan，與另一戶單親家庭共住。同一屋簷下，家居共用，接觸頻繁，Eva月前主動提出暫遷至友人家中，以便騰出空間，讓由內地返港的「同屋住」家庭接受家居檢疫，「唔想佢哋困在房入面，大家都好。」

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，內部規定同屋共住的「光房」不可作家居隔離之用，惟租戶體現互助互愛精神，「已經好似一家人咁。」

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▼限聚令升級延長▼