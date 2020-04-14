東華學院獲職業治療學科範圍評審資格：邁開升格私立大學第一步

東華學院今日（14日）宣布，成功通過香港學術及職業資歷評審局的學科範圍評審，取得首個資歷級別屬第五級的職業治療學科範圍評審資格，學院形容此舉為邁開升格為私立大學的第一步。

評審局評審小組於2020年1月8日及9日到東華學院實地考察。（東華學院提供）

東華學院於2013/2014學年起開辦四年全日制的職業治療學（榮譽）理學士課程，課程先後於2016年及2017年，獲得世界職業治療師聯合會及香港輔助醫療業管理局認可，畢業生可註冊成為獲世界及香港認可的職業治療師，為本港首個培訓認可職業治療師的自資教育課程。

東華學院表示，為實現學院升格私立大學的策略性目標，學院去年正式以職業治療學科向評審局申請首個學科範圍評審資格。評審小組並於今年1月8日及9日到學院考察，從學院架構管治及管理、職業治療學科範圍的拓展及管理能力及學科範圍的教學與評核等方面，檢視學院學科範圍評審資格申請。

評審局最終評定東華學院在「機構範疇」及「學科範圍範疇」兩方面，均達到評審局學科範圍評審之評核標準，東華學院於無預設條件下取得的職業治療學科範圍評審資格賦予學院自主權，可在今年9月起始的五年有效期內，發展及審批資歷級別五級或以下的職業治療課程。學院形容，此舉標誌著學院踏出升格為私立大學的第一步。

東華學院職業治療學科取得學科範圍評審資格。（東華學院提供）

政府於2015年公布《升格為私立大學的路線圖》，規定根據《專上學院條例》（第320章）成立的自資專上教育院校，在申請升格成為私立大學前，須至少在三個範疇取得學科範圍評審資格，並通過評審局院校評審，證明學院管治及管理、財政可持續性、學術環境等各方面，均具備大學應有水平。另外亦須滿足政府在院校研究能力及學生人數上的要求。