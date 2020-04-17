新冠肺炎│東華學院物理治療實驗課延期　學生自購骨骼模型練習

新冠肺炎疫情持續，各大院校紛紛改為線上教學，惟不少專業學科的實驗課程仍需面授。東華學院一月下旬始宣布暫停面授課堂、實驗課堂及實習，本學期維持網上教學；學院將視乎疫情發展而作風險評估，以審視有關面授實驗課的復課安排，惟暫時仍未有確實的復課時間表。 有物理治療課程學生表示，線上教學「始終無直接面授咁豐富」，但認為可先學習理論知識，待疫情過後再回校練習治療手法。而她亦購買了骨骼模型，方便在家練習。東華學院物理治療課程主任司徒佩玉表示，為確保學生「靈魂」和「身體」均有參與網上課程，教師會不時點名發問，並增加和學生互動。今學期有約20小時的面授實驗課需延遲，為確保教學質素，學校會在恢復正常上課後，安排學生密集式補課。而校方已提醒學生必須預留暑假時間，以進行補課或參加實習。

東華學院護理學及輔助醫療專業學科的實驗課堂必須以面授形式進行，學院將視乎疫情發展而作風險評估，以審視有關面授實驗課的復課安排，惟暫時仍未有確實的復課時間表。（東華學院提供）

課堂轉網上教學 學生自備骨骼模型練習

東華學院物理治療學士課程二年級學生伍凱瑤（Janice）表示，老師會在線上課堂上講解理論，同時配合片段，示範所涉及的物理治療手法。而學生報告（Presentation）同樣改為於線上進行，教師和同學會在線上發問。Jancie表示，線上課堂的氣氛不錯，同學亦會提問，惟她指，在吸收知識方面，「始終無直接面授咁豐富」，但認為可先學習理論知識，待疫情過後再回校練習治療手法。而她亦購買了骨骼模型，方便在家練習和了解骨骼結構，「係上緊堂會自己邊學邊研究，同埋平時溫書會用。」Jancie亦提及，有功課要求學生即場向老師示範物理治療的程序，包括問診、檢查及治療，惟現時則改為以家人或同學作為示範對象，並拍片記錄治療過程，作為功課。

至於實習方面，Janice表示，為期三星期的實習原定於6月，學生可選擇到各區醫院或康復中心實習。惟現時預計，實習需要延期，而暑假亦或需補課，「不過呢個安排都無辦法，都要自己調動一下時間」。

東華學院物理治療學二年級生伍凱瑤在家中練習時使用的骨骼模型。（受訪者提供）

確保學生有上課 教師會不時點名發問

東華學院物理治療課程主任司徒佩玉表示，教師在線上教學時會配合投影片，並以動作示範物理治療的治療手法，以鼓勵學生在家中有初步練習。同時，為增加和學生的互動，並確保學生「靈魂」和「身體」都在上課，教師亦會不時點名問問題。

司徒佩玉直言，線上教學未必令學生感受到真實性，故學校亦需花多些功夫吸引學生。而她初時都擔心網上教學時，學生「會唔會去晒遊魂」，但目前學生出席率亦達逾九成至100%，而部分平時較安靜的同學，亦願意在網上發問。

司徒佩玉亦指，物理治療課程包括面授的實驗課，而受疫情影響，今學期學生有約20小時的實驗課需延遲，為確保教學質素，學校會在恢復正常上課後，安排學生密集式上課，爭取在一個星期內完成，並讓學生參加其後的考試。

東華學院物理治療課程主任司徒佩玉表示，為增加和學生的互動，並確保學生認真上課，教師亦會不時點名問問題。（東華學院提供）

東華學院：實驗課堂必須面授 未有復課時間表

東華學院回覆查詢時表示，因應疫情發展，東華學院自一月下旬宣布暫停面授課堂、實驗課堂及實習，本學期維持網上教學。護理學及輔助醫療專業學科（包括物理治療、職業治療等學科）的實驗課堂必須以面授形式進行，學院將視乎疫情發展而作風險評估，以審視有關面授實驗課的復課安排，惟暫時仍未有確實的復課時間表。如在情況許可下復課，校方亦會因應疫情採取預防措施。

學生必須預留暑假時間 進行補課和參加實習

至於護理學及輔助醫療專業學科的實習安排，學院會繼續與醫管局及合作夥伴機構保持緊密聯繫，密切觀察未來數星期的疫情發展，確保學生在安全的環境下學習，再決定有關實習安排。根據護士管理局或輔助醫療業管理局對學院課程的要求，修讀相關的同學必須完成指定的臨床實習時數，方能達到課程的畢業要求，並取得專業資格。如考試及實習因疫情而一再延期，學生有機會需要延遲畢業。校方已提醒學生必須預留暑假時間以進行補課或參加實習，期望可以將對學生的影響減至最低。

考試安排方面，學院暫定於5月5日至19日進行第二學期的期終考試，但實際上能否如期考試需視乎疫情發展。學院亦將根據衞生防護中心的建議，於考試期間採取多項預防感染及應變安排措施。

理工大學：物理治療臨床實習需暫停 將盡力協助學生如期畢業

同樣有開辦物理治療課程的香港理工大學回覆查詢時表示，學生的臨床實習受疫情影響需要暫停，校方正與醫院管理局等實習機構緊密聯繫，確保學生有充足的臨床實習時間，希望盡力協助學生如期畢業。因應疫情的變化，實習進程或可能受各種不明朗因素影響，校方將會適時作出特別處理， 但具體情況需按疫情最新發展而定。



校方指，一直以師生的健康及安全為最重要考量，為配合政府及大學的防疫政策， 目前該學系仍以網上上課為主。校方會定時收集他們對網上教學安排的建議，目前大部分師生對現時的教學安排及質素感到滿意。 至於部分需要面授的課堂及考試，學系亦將因應疫情的最新發展而作出適切的安排。