瑪嘉烈醫院傳染病中心7層負壓設施故障　9間公立醫院用同類路由器

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，瑪嘉烈醫院傳染病中心的負壓設施昨天一度故障約30分鐘，7個樓層的69名病人受影響。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今天（14日）在記者會上交代事件，指初步調查發現，由於系統中有一組路由器不正常，外判承辦商到場維修，但期間負壓設施突然停止運作5至34分鐘，詳細事故原因仍有待機電工程署調查。 而本港有9間醫院亦使用同一類路由器，醫管局指已要求機電署特別留意相關系統，以免事件重覆發生。

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庾慧玲表示，由於路由器出現問題，外判承辦商到場維修，但期間抽風、送風系統暫停運作，令7個樓層的負壓設施暫停運作5至34分鐘。她指，情況較為罕見，詳細原因有待機電署調查，「先可以知係路由器令佢有咁嘅情況（即負壓設施暫停運作），定中間停咗啲嘢。」醫管局已要求機電署檢查系統，確保回復正常運作，亦已要求機電署調查事件及交報告。

庾慧玲指，69名病人（包括44名新型肺炎確診者）無人在事發期間離開病房，亦無醫護人員做高風險的醫療程序，職員已即時換上N95口罩，亦有合適裝備。她續指，由於抽風、送風系統暫停運作，空氣停止流動，病房內亦有多重保護門，瑪嘉烈醫院做風險評估後認為，病毒對外傳播的風險極低，但醫院亦有清潔受影響範圍，「希望大家不用太擔心」。

庾慧玲醫生指，初步調查發現，由於系統中有一組路由器不正常，外判承辦商到場維修，但期間負壓設施突然停止運作5至34分鐘，詳細事故原因仍有待機電工程署調查。 （鄭子峰攝）

庾慧玲稱，醫院在負壓系統停止了運作後，才得悉機電署需維修負壓系統，醫管局已提醒機電署如需進行維修，應先通知院方，令醫院可以早作準備。庾慧玲續指，本港有9間醫院亦使用同一類路由器，維修工作亦是由機電署負責，醫管局已提醒機電署特別留意相關路由器組件系統，以免事件重覆發生。

當局認為傳播風險低，沒有職員需要檢疫

被問到傳染病中心當時有多少名醫護及裝備問題，庾慧玲表示，沒有相關數字，也不知道當時有無醫護人員離開病房，但醫護人員會在隔離病房的「前房」脫去受污染的保護衣，在病房中心會穿著一般的保護衣，而因當局認為傳播風險低，沒有職員需要檢疫。