新冠肺炎・最新│增4宗新型肺炎確診個案　元朗84歲老伯染登革熱

新型冠狀病毒疫情持續，本港近日情況好轉，新增確診個案連續三天維持5宗或以下，累計增至1013宗。澳門至昨已連續6日無新個案，惟香港仍一直有輸入或相關病例，一名摩洛哥返港的60歲女子昨（14日）初步確診，今日（15日）或會成為確診個案。她於乘搭內地包機返抵廣州後曾於當地做檢測，呈陰性後轉乘港府包車即晚返港，惟近日她有乾咳及有便血，現於瑪嘉烈醫院留醫。 不少文憑試考生關注能否如期應試，教育局局長楊潤雄今日（15日）下午2時將公布考試安排。

【16:53】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，現時有 571人仍然留醫，另外25患者出院。

【16:44】張竹君：第1015宗個案由廣州回港後，家居隔離幾日才在香港檢驗。她因為大便帶血，到瑪嘉烈求診驗到新冠肺炎病毒。張指出，病人可能是在潛伏期或採樣問題，亦可能是假陰性。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增4宗新型肺炎確診個案，由第1014宗至1017宗，均有外遊紀錄，並首度有摩洛哥包機至廣州後回港的個案。

#1014 22歲男子 住律敦治醫院，無病微。他在英國留學生 4月14日返港

#1015 60歲女子 住瑪嘉烈醫院，4月11日有大便出血而搭的士到醫院求醫。她於2月底至4月10日到過摩洛哥，坐內地包機返廣州，其後返港。

#1016 42歲男子 住伊利沙伯醫院，3月17日發病，3月16開始咳，3月18開始發燒。他之前一直與太太在英國居住，至4月14日返港。

#1017 36歲男子 4月14日從荷蘭返港，有待入院，無病微。

另外，今日新增今年首宗本地登革熱個案，患者是84歲男子，住元朗祟山新村，每日到農田，但近期無到內地。他在4月3日發燒，到元朗的診所覆診高血壓時有發燒 ，獲安排驗新型冠狀病毒，結果呈陰性，但他持續發燒，到博愛醫院求診，至4月7日轉屯門醫院，驗血確診登革熱。

【14:50】若體溫高於38度，可否再量度？評估學生成績的方案會否成為恆常方案。楊潤雄指，這次面對疫情有好多問題需要長遠考慮，究竟我們根據今次經驗長遠如何改善；蘇國生表示，量體溫是為了保障考生，執行會非常嚴格。若考生體溫超過警戒線，會用額探量一次，再用耳探量多一次，如果超過38度，會可以讓考生休息一下，再量度。

【14:45】楊潤雄如果4月24日如期開考，7月22日放榜，對Jupas 收生影響小，最多延遲一個星期；他又指，若延期開考，大學收生亦需要延遲，不同大學收生不同，有些大學可能會延遲到10月才開學，每間大學會因應自身情況做安排。一路以來大學收生不單單看DSE成績，會看不同科目的收生要求，有額外的評估。

【14:30】蘇國生指，如果因為不適而不能應考，今年決定如果考生要做評估成績安排，最高等級是5級；而考評局會容許考場主任在第一節考試延遲15分鐘開考，第二節則可以延遲30分鐘。他又指，因為要求去洗手間需要分批，可能要更多時間的，萬一需要超過30分鐘，需要同考試中央控制中心聯絡，才能決定。

【14:25】蘇國生指如果6月中不能考試，會取消，但會根據學生在學校表現和過往學校文憑試的表現，整體評估學生成績，細節仍在研究中；惟萬一取消文憑試，會盡快公佈有關安排，即使不採用這個方案，都會可以研究。評核成績不適用於自修生，亦有局限。

【14:20】蘇國生又指，經諮詢意見後，體育實習考試將保留球類運動的個人運動，但會取消田徑、游泳等體育實習考試。

【14:18】蘇國生指，萬一不幸出現確診個案，衛生防護中心會安排緊密接觸者強制檢疫，其他接觸者會接受醫學觀察；考場會進行徹底的消毒，才會進行下一次考試。他指，考生有戴上口罩，沒有交談，保持社交距離的情況下，被界定為緊密接觸者的機會很低。

【14:15】香港考試及評核局秘書長蘇國生指，考生在兩節考試之間，會要求考生在考試之間的時間，戴上口罩，保持社交距離；會安排分批離開考場，學校並會閉關校內飲水機，考生須自備飲用水，學校亦會開放更多洗手間，減少人流，同時需要保持距離，關掉洗手間入面的吹風機。

【14:10】楊潤雄指，明白學生的壓力，希望學生繼續努力，亦已準備20萬個酒精搓手液；早上7時至8時，容許員工彈性上班時間，避免上述的高峰期，令考生順利到達試場。

【14:05】楊潤雄指，最近從不同渠道，理解到學生擔心安全，已經加強防疫措施。考試是低風險的靜態活動，考生和考務人員必須帶上口罩，座位距離會有1.8米的距離。呼籲考生注意個人衛生，進入試場之前必須消毒鞋底，並接受量體溫，超過38度，不得進入試場。建議考生現在每日量體溫。

【14:03】教育局局長楊潤雄宣布，決定今年中學文憑試將於4月24日開考，5月25日完成，目標放榜日期為7月22日。他指，若不能在6月11日開考，會取消文憑試，根據成績評估，是萬不得已的選項，考評局會做出兩手準備，會評估校內成績。

教育局局長楊潤雄(左)指，中學文憑試將於下周五正式開考。(羅君豪攝)

【13:23】教育局下午2時召開記者會，公布文憑試安排。消息指，文憑試將會於下周五(24日)如期開考。

【13:00】中文大學醫院Facebook專頁進行第二場直播講座，與DSE學生分享試場防疫貼士，亦會提醒市民到街市及超市購物時的注意事宜，及為速遞業從業員提供防護建議，並會解答公眾的不同疑問。 講者包括中大醫院營運總監胡志遠教授、中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽醫生。胡志遠教授提醒，考生適宜多帶一個口罩備用，以防赴試場期間因沾濕了口罩可以更換。

消息人士表示，教育局決定4月24日中學文憑試開考。（資料圖片／歐嘉樂攝）

昨日總覽：新冠肺炎・4.14｜增至1013宗 確診男高音莫華倫不計入本港個案

【新冠肺炎】林鄭月娥：文憑試下周開考成數非常高 待教育局公布

DSE2020│教育局最快周三交代是否下周五開考 指延至7月不理想

【DSE2020】中學生罷課籌備平台訪問逾萬考生 九成反對如期考試

【11:57】HK Express 宣佈因應疫情將延長停止航班營運至6月18日，目前計劃於2020年6月19日起陸逐恢復航班營運並在官網出售2020年6月19日或之後出發的機票。HK Express 將繼續提供彈性安排予受影響之旅客，包括更改出發日期、更改航線、全數退款、以等值之代金券形式作為退款作將來購買HK Express產品與服務之用。

【11:18】教育局長楊潤雄、考評局秘書長蘇國生將於下午2時出席記者會，交代文憑試開考安排，料公布將於4月24日開考。

【08:00】截至周三（15日）上午8時，全國確診病例83719宗，累計死亡人數3351人，疑似病例72宗，治癒病例78326宗，累計境外輸入1464宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3221人。

+ 2

【07:40】新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，不少市民留家抗疫或在家工作，閒時烘焙麵包、糕點，令烘焙材料店的生意逆市上升，惟同類型的烘焙教室卻從去年反修例示威衝突爆發後，報名人數大幅減少。近月面對來勢洶洶的疫情，有店主轉型以即時視像會議軟件Zoom遠程教學，嘗試開創新的血路；亦有選擇見步行步，維持有限度開班以「食老本」捱過艱難的日子。

新冠肺炎︳烘焙教室Zoom直播教學殺出新血路︰周日每班有10幾人

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

【00:43】現時返港的航班已大幅減少，國泰CX252倫敦返港航班是少有仍然服務的航班之一。衞生防護中心的資料顯示，由3月31日至4月10日，一共有18名乘搭該航班的乘客在抵港後確診，其中由本月3日至10日連續八日都有乘客病毒檢測呈陽性，每日最多三人，當中包括居於半山億元豪宅花園台的14個月大女嬰及其外傭，同機另有一人也確診，即共三人。

近半月乘搭國泰CX252倫敦返港航班的確診者座位。（衞生防護中心資料）

新冠肺炎｜國泰CX252倫敦返港航班連續8日有乘客確診 包括頭等客

【新冠肺炎】消息：摩洛哥返港女子初步確診 於內地檢驗曾呈陰性

新冠肺炎│福慧精舍住持遊峨眉山返港 理大病毒基因分析證傳18人

瑪嘉烈醫院傳染病中心負壓病房故障 機電署認維修路由器前無通知

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

新冠肺炎｜曲棍球教練零收入 轉外賣速遞謀生：冀疫情盡快過去

子女放無薪假 六旬清潔工撐起家庭 盼政府擴大物管津貼受惠範圍

抗疫基金｜林鄭：薪酬補貼參考1至3月 補貼期員工數目不低於3月

防疫抗疫基金｜羅致光：代出糧計劃只對人數不對人頭 難保不換血

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼