新冠肺炎．最新│累計增至1013宗　教育局最快今公布DSE開考日

新型冠狀病毒疫情持續，本港近日情況好轉，新增確診個案連續三天維持5宗或以下，累計增至1013宗。澳門至昨已連續6日無新個案，惟香港仍一直有輸入或相關病例，一名摩洛哥返港的60歲女子昨（14日）初步確診，今日（15日）或會成為確診個案。她於乘搭內地包機返抵廣州後曾於當地做檢測，呈陰性後轉乘港府包車即晚返港，惟近日她有乾咳及有便血，現於瑪嘉烈醫院留醫。 不少文憑試考生關注能否如期應試，特首林鄭月娥昨（14日）指，暫時對本月24日開考有把握，相信可以開考成數非常高，教育局局長楊潤雄最快今日（15日）公布落實開考安排，又提到會要求局長加強預防措施。

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▼限聚令升級延長▼

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【00:43】現時返港的航班已大幅減少，國泰CX252倫敦返港航班是少有仍然服務的航班之一。衞生防護中心的資料顯示，由3月31日至4月10日，一共有18名乘搭該航班的乘客在抵港後確診，其中由本月3日至10日連續八日都有乘客病毒檢測呈陽性，每日最多三人，當中包括居於半山億元豪宅花園台的14個月大女嬰及其外傭，同機另有一人也確診，即共三人。

近半月乘搭國泰CX252倫敦返港航班的確診者座位。（衞生防護中心資料）

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▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼疫下復活節 區區人如潮湧▼