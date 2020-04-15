DSE2020│文憑試下周五開考　需帶兩張准考證　一文看清考生須知

受疫情影響，今年中學文憑試（DSE）延至4月24日開考，教育局局長楊潤雄及考試評核局秘書長蘇國生今日舉行記者會，交代DSE安排。 考評局表示，將會在4月16日通過學校或郵寄方式向考生派發新的准考證。考生需同時帶備於3月初時派發、帶有考生照片的准考證應考，以便監考員核實考生身份。而各試場將設有探熱器，若考生體溫高於攝氏38度，將不得應考。 而考試期間，考生亦需戴上口罩，否則將被視作違規。若考生頻密打噴嚏或咳嗽，試場主任可要求考生在試場內其他預留的位置或考室應考，若情況嚴重，試場主任可要求考生離場求醫。 而兩節考試間的休息時間，考生應避免和他人交談，並保持社交距離，考評局已經要求學校盡量開放更多洗手間，亦會安排考生分批離開考場去洗手間。而考評局亦已建議學校加強多項防疫措施，包括關掉洗手間乾手機和停止使用吹風機；停止開放校内的飲水機等設施，考生應自攜飲用水。

教育局局長楊潤雄(左)指，中學文憑試將於下周五正式開考。(羅君豪攝)

動用近2.1萬個監考人員 較去年增一倍

蘇國生表示，考評局今年在350間學校設立試場，其中約330個禮堂試場，需要加開約700個額外課室作為試場，較去年增加約兩倍。而今年DSE預計動用近2.1萬個監考人員，較去年增加一倍。而考評局為考生和監考人員提供防疫裝備，包括口罩、酒精搓手液等。

考評局提醒，考生需帶備新舊兩張准考證應考。（羅君豪攝）

考生需帶齊新舊兩張准考證 新證會於本月16日派發

蘇國生表示，為配合考試改動，考評局將會在4月16日通過學校或郵寄方式向考生派發新的准考證。考生需按照新准考證的日期應考，同時需帶備於3月初時派發、帶有考生照片的准考證應考，以便監考員核實考生身份。

體溫高於攝氏38度不得應考

考評局表示，各試場門口設有檢查站，設置額探式探熱器及耳探式探熱器。而其中約250所學校更安裝了熱源影像系統。蘇國生表示，為保障考生，量度體溫的過程會非常「嚴格」，若考生的體溫在熱源影像系統中高於攝氏38度，考場人員會用額探式探熱器為該考生再量度一次體溫，若體溫仍然過高，便會用耳探式探熱器再量度體溫，若考生體溫仍然過高，可先在一旁休息再進行量度，若最終體溫仍然高於攝氏38度，將不獲准參加考試。

楊潤雄提醒，考生和考務人員應於現時自行在家量度體溫，若體溫過高，應及早求醫。

考試評核局秘書長蘇國生表示，考評局今年在350間學校設立試場，其中約330個禮堂試場，需要加開約700個額外課室作為試場，較去年增加約兩倍。（羅君豪攝）

考試期間需戴上口罩 否則違規 嚴重咳嗽打噴嚏或需離場

蘇國生亦表示，考試期間，考生必須正確戴上口罩，不可除下口罩，否則將被視作違規。而監考員在派發試卷、點名和收集答卷時，可戴上乳膠手套。監考員在點名及核實考生身份時，可要求考生短暫除下口罩。

若考生因身體狀況，需要申請豁免相關要求，必須在考試前向考評局申請，並提交合理理由或醫生證明，考場不接受即日的申請。

若考生頻密打噴嚏或咳嗽，試場主任可要求考生在試場內其他預留的位置或考室應考，以免影響其他考生。若考生情況嚴重，試場主任可要求考生離場求醫，考評局會根據現有機制為考生評估成績。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

休息時間應避免交談 會安排分批去廁所 學校會停用飲水機

而在等候開考和休息時間，考評局表示，如學校環境許可，應設立獨立等候區。同時提醒考生在兩節考試之間的休息時間，仍戴上口罩，避免和他人交談，並保持社交距離，考評局已經要求學校盡量開放更多洗手間，亦會安排考生分批離開考場去洗手間。而考評局亦已建議學校加強洗手間內的防疫措施，包括關掉乾手機和停止使用吹風機。

另外，學校亦會停止開放校内的飲水機等設施，考生應自攜飲用水；在試場門口設置1:99漂白水的地墊，所有考生必須踏上地墊消毒鞋底。

若去洗手間需時 試場主任可延遲30分鐘開考

至於開考時間方面，考評局表示，因為分批去洗手間等程序需時。試場主任可酌情把第一節考試的開考時間延遲15分鐘，而第二節考試則可延遲30分鐘。若需延遲逾30分鐘，考場主任需先和考試中央控制中心聯絡，商討安排。