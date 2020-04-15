DSE2020│考評局：同場有確診　戴口罩仍被定為緊密接觸者機會低

受疫情影響，今年中學文憑試（DSE）延至4月24日開考，教育局局長楊潤雄及考試評核局秘書長蘇國生今日（15日）舉行記者會，交代DSE安排。 考試評核局秘書長蘇國生表示，若文憑試期間，有考務人員和考生確診，衛生防護中心會安排緊密接觸者接受強制檢疫，而其他接觸者將需接受醫學觀察，而考場亦會被徹底消毒。而一般而言，在考生在戴上口罩，沒有交談和保持社交距離的情況下，被界定為緊密接觸者的機會很低。

教育局局長楊潤雄(左)指，中學文憑試將於下周五正式開考。(羅君豪攝)

戴上口罩 保持距離 被定為緊密接觸者機會低

考試評核局秘書長蘇國生表示，若文憑試期間，有考務人員和考生確診，衛生防護中心將進行追蹤調查，並安排緊密接觸者接受強制檢疫，而其他接觸者將需接受醫學觀察。一般而言，和確診者在沒有佩戴口罩的情況下，面對面接觸，才會被列為緊密接觸者。相信考生在戴上口罩，沒有交談和保持社交距離的情況下，被界定為緊密接觸者的機會很低。

考場會徹底清潔

而考場方面，據衛生防護中心建議，任何曾於考場逗留的考生或監考人員若確診新冠肺炎，試場須使用1:49稀釋家用漂白水對有所有可能受污染的表面或物體進行消毒。如有血液、分泌物或嘔吐物溢出，學校須用1:4稀釋家用漂白水進行消毒。