新冠肺炎｜疫下首兩月中風病人平均遲1小時送院　醫生籲及早求醫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，部分市民或因而避免到醫院，以致延誤求醫。 港大醫學院中風研究組今日（15日）發表研究指，疫情首兩個月到瑪麗醫院求診的急性中風病人，與去年同期相比，由病發至送抵醫院的時間平均延遲60分鐘；只有55%的病人於中風治療的黃金時間送到醫院求診，按年降兩成。醫生呼籲，即使在疫情下，有中風症狀的病人應即時到醫院求醫，切勿耽誤病情。

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港大醫學院中風研究組分析73名於1月23日至3月24日，到瑪麗醫院求診的急性中風病人，結果發現與去年同期的89位症狀相近的病人相比，由病發至送抵醫院的時間平均延遲60分鐘，從95分鐘延至154分鐘。研究又發現，只有55%病人，於治療中風的黃金時間，即病發起4.5小時內送到醫院，較去年的72%下跌17個百分點。另外，因小中風（短暫性缺血中風）而求診的病人，其比例亦由去年的16%跌至4%。

不過研究亦指瑪麗醫院的中風治療，未有明顯受疫情影響，病人由入院至接受掃描檢查及治療的時間與去年相若。

港大醫學院中風研究組成員（左起）梁俊彥醫生、劉巨基醫生、曾震安醫生和張記暢醫生呼籲，即使在新冠肺炎疫情下，如有中風症狀的病人應即時致電 999到醫院求醫，切勿耽誤病情。（港大醫學院提供）

負責是次研究的港大醫學院中風研究組主任及內科學系臨床助理教授劉巨基表示，中風病人如延遲接受醫治，會嚴重影響病情，平均每延誤一分鐘，估計有多達190萬神經細胞受損。他續稱，傳統上會採用溶血治療，醫治血管栓塞而引致缺血性中風的病人，但接受此療法的病人必需於病發後4.5小時內送院，在疫情影響下，部分病人延遲送院，最終不符接受相關治療的規定。他指，如病人及早就醫，可安排合適病人接受溶血治療或導管取栓，大大增加康復機會，呼籲如有中風病徵的人士，應盡快求醫，以獲更佳的治療效果。

神經內科專科醫生及港大醫學院內科學系名譽導師張記暢表示，研究顯示，在疫情下，有中風病人不願到醫院求診，或會延誤治療，情況令人憂慮。他續稱，小中風的求診比率大幅下降，如相關病人不及時治療，可能於3個月內，出現嚴重中風；相反，適當的藥物治療，可有效減低中風復發率達八成，呼籲病人切勿耽誤病情。