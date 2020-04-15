消息：內地回港市民需戴電子手環檢疫　衞生署證實4月14日起實施

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府推行強制家居檢疫，並配以電子手環監察檢疫人士是否留在家中，惟按原本規定，內地回港者毋須戴上電子手環。《香港01》接獲消息指，現時所有內地回港人士都需配戴電子手環。衞生署回覆確認消息，指由4月14日起，所有經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸入境，並需接受強制檢疫的人士均需配戴電子手環。

▼限聚令升級延長▼

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現時香港連接內地的陸路口岸，只維持深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸仍開放，不過經此兩處入境者，過往都毋須配戴電子手環。政府資訊科技總監林偉喬於3月底曾解釋，內地人使用的Android電話，一般都沒有配置Google Play，難以安裝應用程式配合電子手環。

張竹君曾稱內地返港不須戴手環

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在3月24日亦表示，政府一直評估內地及外地的風險，現時主要的挑戰是外地，須先集中火力處理，所以從湖北返港的檢疫人士毋須戴手帶。而在4月8日湖北武漢解封後，返港市民亦不須戴手帶，只需家居檢疫。

不過《香港01》接獲最新消息指，現時所有內地回港者，都需戴上電子手環。衞生署今日（15日）回覆表示，由4月14日起，所有經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸入境，並需接受強制檢疫的人士均需配戴電子手環，以確保受檢疫人士留在家中接受檢疫。

政府資訊科技總監辦公室亦回覆，現時所有經機場或陸路口岸入境者，都會獲發即棄款式的電子手環，檢疫人士完成14天檢疫後，毋須交還手環；資科辦人員亦會協助檢疫人士，解決未能下載監察程式的問題。若檢疫人士沒有智能電話，資科辦會派發第一、二代電子手環，連同一部電話予檢疫人士。