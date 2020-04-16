新冠肺炎・4.16｜新增一宗確診　19歲女英國返港隔離14日後確診

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，今日新增一宗確診病例，為19歲留學英國的女學生，返港後曾交深層唾液檢測為陰性，但完成隔離14日後發燒求診後確診。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者。

張竹君：

新增一宗確診，個案編號為#1018，19歲女子，4月1日英國返港，住在旺角維景酒店隔離，2日交深層唾液樣本，4月13日喉嚨痕癢，但無為意。4月15日從酒店搭的士回家，患者和司機都有戴口罩。家住深水埗保安道樂年花園，與母親同住，患者當日發燒，步行到明愛醫院，之後確診。

另外早前#1015個案，大便帶血，臨床診斷為自身疾病，與新型冠狀病毒無關。追蹤患者行蹤，他發病後乘搭酒店安排的專車到葵芳地鐵站，再轉乘綠色小巴407或407A，到瑪嘉烈醫院急症室。

【08:00】截至周四（16日）上午8時，全國確診病例83760宗，累計死亡人數3352人，疑似病例73宗，治癒病例78444宗，累計境外輸入1500宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3222人。

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